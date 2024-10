Koreja e Veriut dërgon trupa ushtarake në Rusi për të luftuar kundër Ukrainës

Zyrtarët amerikanë dhe koreano-jugorë bënë të ditur se ka prova që Koreja e Veriut ka dërguar trupa në Rusi në një përshkallëzim të mundshëm të luftës gati 3-vjeçare me Ukrainën.

Nëse qëllimi i ushtarëve është lufta me Rusinë në Ukrainë, do të ishte hera e parë që një vend i tretë bëhet pjesë e luftës mes dy shteteve, raporton noa.al duke cituar Associated Press.

Vendet e tjera në të dyja anët e ndarjes kanë dërguar ndihmë ushtarake, duke përfshirë armë dhe trajnime: Irani e ka furnizuar Rusinë me drone, dhe vendet perëndimore i kanë ofruar Ukrainës armë moderne dhe ndihmë financiare dhe humanitare. Por në territoret e tyre nuk kanë futur trupa.

Shefi i spiunazhit të Koresë së Jugut u tha ligjvënësve se 3,000 trupa të Koresë së Veriut po trajnoheshin për të përdorur pajisje, përfshirë dronët, përpara se të dërgoheshin për të luftuar në Ukrainë.

Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Lloyd Austin, u tha gazetarëve gjatë një vizite në Romë se "ne po shohim prova se ka trupa të Koresë së Veriut" që kanë shkuar në Rusi, raporton noa.al duke cituar Associated Press.

"Çfarë saktësisht po bëjnë ata – mbetet për t’u parë," tha Austin. As Austin dhe as Drejtori i Shërbimit Informativ Kombëtar të Koresë së Jugut, Cho Tae-yong, nuk dhanë detaje se ssie dinin për trupat e Koresë së Veriut ndërsa ka shumë pikëpyetje për ndikimin e pjesëmarrjes së Koresë së Veriut.

Trupat e Koresë së Veriut mbërritën në rajonin e Kurskut të Rusisë të mërkurën 24 tetor, për të ndihmuar trupat ruse të luftojnë një inkursion në kufirin ukrainas, tha kreu i Drejtorisë së Inteligjencës Ushtarake të Ukrainës Kyrylo Budanov për gazetën ushtarake online The War Zone.

Më herët, të hënën, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u tha gazetarëve se oficerët dhe personeli teknik i Koresë së Veriut tashmë janë parë në territoret e pushtuara nga Rusia.

"Unë besoj se ata dërguan oficerë fillimisht për të vlerësuar situatën përpara se të vendosnin trupa," tha Zelenskyy. Ai ka paralajmëruar se pjesëmarrja e një vendi të tretë mund ta përshkallëzojë konfliktin në një luftë botërore.

Ndërsa Austin tha se do të ishte një "çështje shumë, shumë serioze" nëse Pheniani me të vërtetë do t’i bashkohej luftës në anën e Rusisë.