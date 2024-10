Publikohet video e sulmit në Turqi. Autorët e armatosur rëndë, mes tyre edhe një femër

Ky është momenti kur disa persona të armatosur dhe një kamikaz sulmojnë qendrën ajrore të prodhimit të avionëve në Ankara të Turqisë.

Sipas raportimeve, autorët kanë qenë të paktën tre, ku një prej tyre është femër.

Një prej autorëve është hedhur në erë duke lënë disa viktima dhe të plagosur, e më pas ka nisur sulmi me armë zjarri teksa ata janë konfrontuar me rojet e ndërtesës.

Fabrika prodhon avionë, ndër to edhe mjete luftarake, dhe ka të punësuar rreth 1,500 persona. Ajo konsiderohet si një vend i rëndësishëm i industrisë së mbrojtjes turke.

Ministri turk i Brendshëm, Ali Yerlikaya tha se “një sulm terrorist ka ndodhur në qendrën ajrore TUSA? Ankara Kahramankazan” dhe se “fatkeqësisht ka viktima”.

‼️ BREAKING: A terrorist attack in #Turkey: three armed men tried to break into the building of the Turkish aerospace corporation Tusaş in Ankara, after which an armed clash occurred.The head of the Turkish Interior Ministry Ali Yerlikaya confirmed the fact of the terrorist… pic.twitter.com/uWpoR0jDqJ