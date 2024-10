Apeli i GJKKO-së sekuestron 9 pasuri të paluajtshme të Redjan Rrajës i dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoj

TIRANË- Gjykata e Apelit të Posaçëm ka konfiskuar 9 pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme në emër të Redjan Rrajës. Mes pasurive të sekuestruara të Rrajës janë truall, automjete, orë roleks, si dhe para cash.

Rraja, u arrestua si një nga autorët e dyshuar të atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoji, shoferit të tij, Andi Maloku, dhe Aleksandër Lahos alias Pëllumb Muharremit , i njohur edhe si “Rrumi” i Shijakut. Ai u arrestua në Shkodër, në pikën kufitare të Hanit të Hotit, në tentativë për t’u larguar drejt Malit të Zi, pasi u zbulua nga gjurmët e gishtërinjve, në mjetin e gjetur nga policia pas atentatit.

Apeli i GJKKO la në fuqi në qershor të këtij viti dënimin me burg të përjetshëm për Rrajën ndërsa ndaj Ariol Halilaj u vendos dënimi me 35 vite burg. Rraja dhe Halilaj u shpallën fajtorë për disa vepra penale si vjedhje, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe luftarake, tentativë vrasje e zyrtarëve publikë apo grup i strukturuar kriminal.

Njoftimi i plotë:

Gjykata e Apelit të Posaçëm ka konfiskuar 9 pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme në emër të Redjan Rrajës. Pasuritë e sekuestruara janë: 1.Pasuria me nr. ***, zk ***, vol.22, fq.25, me sipërfaqe 30 m2, e llojit “njësi”, regjistruar më datë 11.12.2014 në emër të shtetasit R.A.Rr. 2.Pasuria me nr. ***, zk ***, vol.22, fq.24, sipërfaqe 76 m2, e llojit “njësi”, regjistruar më datë 23.12.2014, në emër të shtetasit R.Rr.. 3.Pasuria me nr. ***, zk ***, vol.60, fq.140, me sipërfaqe 127.5 m2, e llojit njësi, regjistruar në emër të shtetases M.Ç..

4.Pasuria me nr. ***, zk ***, me sipërfaqe 18.09 m2, regjistruar në emër të shtetases M.Ç. 5.Pasuria me nr. ***, zk ***, me sipërfaqe 18.09 m2, regjistruar në emër të shtetases M.Ç. 6.Automjeti me targë ***, Audi A8, regjistruar në emër të Redian Rraja në datën 29.10.2019, pas blerjes së tij nga shtetasi T.S. sipas kontratës me nr. 5267 rep, nr.2989 kol, datë 24.10.2019, kundrejt vlerës prej 20 000 Euro.

7.Automjeti me ngjyrë gri të tipit Audi me targa italiane ***, me numër shasie ***, sekuestruar shtetases K.K. sipas procesverbalit të datës 05 Nëntor 2019. 8.Një orë dore me rrip metalik, me ngjyrë gri dhe të verdhë, me fushë të zezë, me numër në pjesën e pasme 16233 (Roleks). 9.Shuma prej 2750 euro. Rraja është dënuar me burgim të përjetshëm për atentatin ndaj Arjan Ndojës