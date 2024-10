Vinicius niset drejt ‘Topit të Artë’, Butragueño e ‘ngre në qiell’: Më kujtoi Pelen…

“Ai më kujtoi Pelen”. Një frazë e fortë, e cila do të mbetet e gdhendur në kujtesën e Vinicius Jr. Ajo u shqiptua nga Emilio Butragueño, një legjendë e Real Madridit, i cili u mahnit, si të gjithë tifozët e “Los Blancos”, nga performanca e kampionit brazilian, i cili shënoi tre gola në ndeshjen kundër Borussia Dortmundit.

Vinicius e mori skuadrën e bardhë mbi supe në momentin e nevojës, kur iu desh të rikthehej nga dy golat disavantazh ndaj gjermanëve, dhe e meritoi krahasimin me “mbretin” e futbollit. Ky krahasim i ardhur nga Butragueño, pra, merr një vlerë të jashtëzakonshme, duke qenë se spanjolli shpesh është “akuzuar” si diplomatik i tepruar.

Me këtë “hat-trick”, Vinicius barazohet me Mbappé në garën për titullin e golashënuesit më të mirë të “Los Blancos” (8 gola në të gjitha garat), por e kalon francezin në asiste (7 me 2). Për më tepër, ai tashmë është në betejë të plotë për titullin e golashënuesit të Champions League. Harry Kane, aktualisht është në krye me 4 gola.

Tani vijnë dy ngjarje shumë të rëndësishme: “El Clasico” e së shtunës dhe më pas “Topi i i Artë”, me gjasë i pari për të. Një çmim që Pele nuk mundi ta fitonte kurrë dhe që do ta bëjë atë të mbetet në historinë e këtij sporti.