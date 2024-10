Protothema jep detaje nga vizita/ Rama sërish takim me shqiptarët në Greqi!

GREQI- Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë javën e ardhshme në Selanik një takim me shqiptarët që jetojnë në Greqi. Takimi është caktuar për datën 3 nëntor në orën 11:00 në Hotel Porto Palace, shkruan Protothema. Takimi është pjesë e fushatës së qeverisë për të mbajtur kontakte me diasporën shqiptare, si dhe për të diskutuar çështje që lidhen me emigrantët.

Theksohet se ky takim po ashtu vjen pak ditë pas “dritës jeshile” që i është dhënë, me pëlqimin e Greqisë, Shqipërisë për fillimin e negociatave të anëtarësimit në BE ku do të diskutohen çështjet e respektimit të të drejtave të minoriteteve në Shqipëri dhe zgjidhjes së problemeve të pronave.

“Në këtë kuadër nuk përjashtohet që Edi Rama të tentojë të dërgojë mesazhin se çështja me Fredi Belerin ka marrë fund dhe për rrjedhojë nuk ka më asnjë pengesë në marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë. Megjithatë, shumë mendojnë se vizita e Ramës synohet edhe brenda vendit për të siguruar fitoren e tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Shqipëri që janë planifikuar të mbahen në vitin 2025.”, shkruan media greke.

Takimi i fundit i Ramës me shqiptarët e Greqisë u mbajt me 14 maj, pikërisht një vit pas arrestimit të ish-kryebashkiakut të Himarës, Fredi Belerit për blerje votash. Asokohe marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës ishin të tensionuara për këtë çështje. Aktualisht Beleri është eurodeputet i partisë greke “Demokracia e Re” në Parlamentin Europian. Pak ditë më parë po mediat greke njoftuan se një grup eurodeputetësh bashkë me Belerin do të vizitojnë Shqipërinë. Ata do të priten nga kryeministri Rama, ndërsa do të zhvillojnë takime të ndryshme mes tyre edhe me kryetaren e Kuvendit, Elisa Spiropali.