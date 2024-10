Pritet të njihet me masën arrest me burg, Jurgis Çyrbja mbërrin në Gjykatën e Posaçme

Këtë të martë do të zhvillohet seanca gjyqësore për ish deputetin e Partisë Socialiste, Jurgis Çyrbja.

Në seancën që do të nisë në orën 08:30, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Oerganizuar (GJKKO) do të shqyrtojë kërkesën e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me objekt: “Marrjen në pyetje të personit të personit të arrestuar dhe verifikimin e kushteve dhe nevojave të sigurimit për personin nën hetim Jurgis Çyrbja”.

Sipas SPAK, Çyrbja akuzohet zyrtarisht për veprat penale “tregimi i sekretit shtetëror nga shtetasit”, “përkrahja e autorit të krimit” si dhe “korrupsion aktiv në zgjedhje”.

Zbërthimi i komunikimeve në aplikacionin Sky ECc, ka zbuluar në së paku, 7 raste, Jurgis Cyrbja ka nxjerr informacione, të klasifikuara si “secret shtetëror”.

Këto informacione duke përdorur postin e deputetit Cyrbja, sipas organit të akuzës, i siguronte tek funksionarë publik, të cilët deri në këtë fazë hetimi nuk janë identifikuar. Pasi sigurinte informacionet, Cyrbja dyshohet se komunikinte me anë të aplikacionit “Sky ECC”, me personazhe të botës së krimit duke I njoftuar që janë shpallur në kërkim.

Jurgis Çyrbja akuzohet nga Prokuroria e Posaçme, SPAK se në disa raste dyshohet të ketë bashkëpunuar me Ahmet Mashën një tjetër I arrestuar, për kryerjen e këtyre veprave penale.

Po ashtu, Çyrbja akuzohet se edhe pse është në kërkim nga autoritetet, ka ndihmuar në këmbim të votave, Altin Hajrin, pronarin e resortit Golden në Shijak të akuzuar si pjesëmarrës në marrjen peng dhe zhdukjen e Jan Prengës, në 2020-ën .