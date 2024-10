PD mbledh Kryesinë, Berisha: Ilir Meta u tërhoq zvarrë dhe u godit nga narko-regjimi! Edi Ramës do i përgjigjemi dhëmbë për dhëmbë

Partia Demokratike ka mbledhur sot Kryesinë, çka përkon me arrestimin e Ilir Metës, ndonëse kryetari Sali Berisha theksoi se mbledhja ishte njoftuar ditë më parë.

Berisha akuzoi Edi Ramën për arrestimin e Metës, duke thënë se “përdori standardet më të ulëta njerëzore”, sipas tij, për të bërë gjithçka për të shkatërruar Partinë e Lirisë.

Po aq të rënda, akuzat e Berishës kanë qenë ndaj SPAK-ut si dhe Policisë së Shtetit për të cilët tha se Ilir Metë e rrëmbyen, e tërhoqën zvarrë dhe e goditën.

Pjesë nga diskutimet në mbledhjen e PD:

Flamur Noka: Mbledhja përkon me një tjetër akt lufte që Edi Rama dhe Skapi i partisë i kanë shpallur opozitën duke arrestuar kreun e partisë opozitare si të ishte një terrorist. Ndërsa të gjithëve të Rilindjes, Skap-i u çon njoftim. Ky është një tjetër hap lufte që i hap opozitës Edi Rama.

Sali Berisha: Kjo mbledhje kryesie e thirrur ditë më parë, mblidhet sot në një ditë në të cilën regjimi, narko-regjimi i Edi Ramës, kreu një akt terrorist të vërtetë. Rrëmbeu në mes të rrugës tërhoqi zvarrë dhe goditi me urdhër të Edi Ramës, ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e Parlamentit, zotin Ilir Meta, e gjitha kjo si person nën hetim.

Edi Rama me këtë akt prej burracaku, prej frikacaku, dëshmoi se në shpirtin e tij nuk ka asnjë dallim nga i ati xhelat që i tmerruar nga vargjet e Havzi Nelës firmoste varjen e tij në litar si kundërshtar politik.

Të nxjerrësh një bandë me uniformë, të rrëmbejnë, të zvarrisin, të godasin njërin nga personalitetet me karrierë më të gjatë politike i cili në rininë e tij bëri aq sa kishte mundësi për një orientim evropian të partisë së krimit, në periudha të tjera, veçanërisht gjatë luftës në Kosovë, dha kontribut thelbësor, qëdroi në detyrën e presidentit në mbrojtje të Kushtetutës dhe pluralizmit. Edi Rama ka bërë gjithçka që të shkatërrojë Ilir Metën dhe partinë e tij që themeloi. Ai ka përdorur standardet më të ulëta morale të individit. Ka përdorur makinacionet me bandat vrastare. Ai përdori mercenarët e Skapit, me qëllimin e vetëm, të zhdukë Partinë e Lirisë. Sot unë u them të gjithë atyre që kanë votuar Ilir Metën nga 92 e deri sot, kjo që ndodhi me të, ndodhi vetëm për shkak të besimit dhe qëndrimeve të tij.

Kjo është një thirrje, një kushtrim për t’u përballur dhëmbë për dhëmbë me organizatën e Edi Ramës dhe bandat e tij në institucionet shtetërore. Edi Rama na shpalli luftë, ne i përgjigjemi. Të gatshëm të paguajmë çdo çmim dhe t’i japim përgjigjen e merituar këtij regjimi.