Fenomeni Leo Messi 3 gola për 11 minuta!

SHBA – Në Konferencën Lindore Inter Miami kryeson me 74 pikë. Gjatë natës, “Heronët” fituan shumë lehtë ndaj New England (6-2).

Luis Suarez shënoi një dopietë, por ‘bëma’ e mbrëmjes vjen nga Lionel Messi.

Zëvendësues në fillim, ‘Pleshti’ hyri në fushë në minutën e 58-të të lojës dhe kapiteni i Albiceleste u fut shpejt në aksion, duke shënuar një ‘hat-trick’ në hapësirën e njëmbëdhjetë minutave (78’, 81’, 89’).

Në moshën 37-vjeçare, Lionel Messi vazhdon të arrijë majat, pasi ai sapo ka mbyllur një javë me gjashtë gola në dy ndeshje.

🇦🇷💫 Lionel Messi (37) scored an 11-minute hat-trick for Inter Miami vs. New England! 😍

He surpasses Leonardo Campana’s record (32) to become Inter Miami’s all-time 𝐓𝐎𝐏 scorer with 33 goals 🐐🎩

pic.twitter.com/jqTixwsghf

— CentreGoals. (@centregoals) October 20, 2024