Parashikimi i motit/ Si do variojnë temperaturat përgjatë ditës

SHQIPËRI- Sipas MeteoAlb, aternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura do të karakterizojnë kushtet em otit në terrritorin shqiptar ku më të dukshme; vranësirat paraqiten në zonat veriore dhe pjesërisht nëq endër duke sjellë rrebeshe shiu; shira më të akët do të këtë në jug të territorit.

Orët e pasdites do tës jellin përmirësim të theksuar të motit duke bërë që i gjithë territori të jetë nën mbizotërimin ek thjellimeve dhe vranësirave të shpeshta.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes POR rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga1 0°C vlera minimale deri në 25°C vlera maksimale në rang territori.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 35 km/h nga drejtimi Lindor – Juglindor; për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim i ulët.