E bujshme! Mediat greke: Edi Rama do takohet me Fredi Belerin më 29 tetor!

"Takimi i Vitit", e cilësojnë mediat greke, takimin mes Fredi Belerit dhe Edi Ramës.

Më 29 tetor, në orën 10, Fredi Beleris do të takohet me Edi Ramën në Tiranë.

To Vima shkruan se "Kryeministri shqiptar do të takojë në cilësinë e deputetit të Komisionit të Parlamentit Europian njeriun që e mbajti në burg për 481 ditë për ta larguar nga zyra e kryebashkiakut të Himarës".

"Si është jeta?", vijon To Vima, "Edi Rama është i detyruar ta presë këtë herë me nder, siç i ka hije një të zgjedhuri të Parlamentit Europian, kur pak muaj më parë deklaroi se për qeverinë shqiptare çështja Beleri është… inekzistente"

Ky kusht i vendosur nga Bashkimi Europian (me propozim të qeverisë greke), që rruga e anëtarësimit të Shqipërisë të kalojë përmes të drejtave të minoritetit grek, e detyroi Edi Ramën të ndryshojë kurs".

Megjithatë Top News mëson se Fredi Beleri vjen në Tiranë si pjesë e delegacionit të BE për stabilizim asocimit për Shqipërinë. Burime pranë Belerit konfirmojnë se do ketë një takim me Ramën si pjesë e këtij delegacioni, ndërsa nga kryeministria nuk ka ende konfirmim.

Kur delegacioni, ku bënë pjesë edhe Beleri do të mbërrijë në Tiranë, do të priten nga ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato. Menjëherë pas kësaj vijon takimi me Edi Ramën, i cili është parashikuar të zgjasë 45 minuta. Më pas do të ketë takime me përfaqësues të partive shqiptare si dhe me kryetaren e Kuvendit Elisa Spiropali.