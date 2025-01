Ndihmës anglez, kontratë 18-mujore… Thomas Tuchel zyrtarizohet si trajner i ri i Anglisë

Thomas Tuchel do të jetë trajner i Anglisë nga 1 janari 2025, me kontratë 18-mujore, së bashku me asistentin anglez Anthony Barry. Njoftimi zyrtar është bërë i ditur nga Federata Angleze e Futbollit (FA). Trajneri gjerman, 51 vjeç, që tashmë ka drejtuar skuadra elitare si Borussia Dortmund, PSG, Chelsea dhe Bayern Munich, pason Gareth Southgate, i cili dha dorëheqjen pas finaleve të “Euro 2024”, ku humbi ndaj Spanjës.

Kjo ishte finalja e tij e dytë e humbur radhazi në Kampionatin Europian. Southgate ishte në detyrë nga viti 2016 deri më 2024, u pasua përkohësisht nga Lee Carsley, mandati i i të cilit zgjat deri në kualifikueset e nëntorit të Ligës së Kombeve, ndaj Irlandës dhe Greqisë.

Tuchel do të bëhet trajneri i tretë i huaj në historinë e “Tre Luanëve”, pas suedezit Sven-Goran Eriksson (2001-2006) dhe italianit Fabio Capello (2007-2012). Sikurse thamë, gjermani ka nënshkruar kontratë 18-mujore, deri në fund të Botërorit 2026, që do të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.

Trajneri gjerman tha: "Jam shumë krenar që më është besuar drejtimi i kombëtares së Anglisë. Kam ndjerë prej kohësh një lidhje personale me futbollin në këtë vend, i cili më ka dhënë disa momente të pabesueshme tashmë. Të kem mundësinë të përfaqësoj Anglinë është një privilegj i madh. Mundësia për të punuar me këtë grup lojtarësh të veçantë dhe të talentuar është shumë emocionuese.

Duke punuar ngushtë me Anthony si ndihmësi im, do të japim gjithçka që mundemi për ta bërë Anglinë të suksesshme dhe përkrahësit tanë krenarë. Dua të falënderoj FA, në veçanti Mark dhe John, për besimin e tyre. Mezi pres ta fillojmë udhëtimin tone, së bashku”.

Drejtori ekzekutiv i FA, Mark Bullingham shtoi: “Ne jemi të emocionuar që kemi punësuar Thomas Tuchel, një nga trajnerët më të mirë në botë, dhe Anthony Barry, i cili është një nga trajnerët më të mirë anglezë për ta mbështetur atë.

Procesi ynë i rekrutimit ka qenë shumë i plotë. Para EURO 2024 kishim një plan emergjence, pastaj i përshkruam saktësisht cilësitë që do të kërkonim te trajneri i ri i kombëtares. Që kur Gareth dha dorëheqjen, ne kemi punuar në grupin e kandidatëve, duke filtruar një numër trajnerësh dhe vlerësuar ata sipas kritereve strikte.

Thomas ishte shumë mbresëlënës, u dallua me ekspertizën e tij të madhe. Anthony është një talent i lartë anglez, gjithashtu ka përvojë ndërkombëtare me Republikën e Irlandës, Belgjikën dhe Portugalinë.

Në thelb donim të punësonim një staf teknik tepër të përgatitur, për të na dhënë shansin më të mirë të mundshëm të fitimit të një kompeticioni të madh. Ne besojmë se stafi i ri teknik i kombëtares do të bëjë pikërisht këtë. Thomas dhe ekipi i tij kanë një fokus të vetëm për të na dhënë mundësinë më të mirë të mundshme për të fituar Kupën e Botës në vitin 2026.

Unë do të doja të falënderoja edhe Lee, që u rrit dhe bëri gjithçka që i kërkuam. Ai është një trajner shumë i talentuar dhe një pjesë e madhe e rrugës sonë tek Anglia. Tani do të fokusohet në ruajtjen e titullit të Europianit U-21. Mezi po presim Thomas dhe Anthony kur të fillojnë punën në janar".