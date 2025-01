Prokuroria e Durrësit lëshon urdhërarreste për 4 biznesmenë në Fushë-Krujë

FUSHË-KRUJË- Prokuroria e Durrësit ka lëshuar urdhërarreste për 4 biznesmenë pasi akuzohet se i kanë shkaktuar shtetit dëm 127 milionë lekë. Mësohet se masat e sigurisë “arrest me burg” u zbuluan pas zbulimit të skemës së mashtrimit me TVSH-në të përdorur nga të akuzuarit, që drejtojnë biznese në Fushë-Krujë.

Prokuroria informon se grupi hetimor ka verifikuar shitjet e subjektit “R S”, i cili ka vetëdeklaruar në vlerë total shitjeje prej 286,301,702 lekësh për periudhën Dhjetor 2023 dhe subjektit “L”, që ka vetëdeklaruar një total shitje 162,302,300 lekë gjatë Dhjetorit të vitit 2023. Në total, këto subjekte kanë kryer shitje që përllogaritet në 448,604,002 lekë, vlera për të cilat Prokuroria dyshon të jenë fiktive dhe janë faturuar te subjektet që operojnë në fushën e ndërtimit “3D C” dhe I.V FP.”

Nga verifikim i faturave të deklaruara, shitjet totale, historikun e punësimit të shoqërive të ndërtimit dhe marrëdhëniet me bizneset e tjera, ka rezultuar në total një dëm i shkaktuar ndaj shtetit në vlerën 127,551,874 lekë. Pas hetimeve të kryera Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës ka miratuar kërkesën e Prokurorisë së Durrësit për caktimin e masës “arrest me burg” për katër shtetas të cilët drejtonin bizneset me adresë në Fushë-Krujë, ndërsa ka kërkuar “arrest në shtëpi” dhe “detyrim paraqitje” për tre shtetas/se të tjerë.

Gjithashtu grupet hetimore kanë kryer verifikimet e pajisjeve dhe automjeteve që zotëronin shoqëritë e ndërtimit nga ku ka rezultuar se subjekti “3D C” kishte në pronësi vetëm automjete luksoze, Mercedes benz AMG 63, Mercedes benz AMG GT 43, PorscheCayenne, Land Rover apo BMW X5. Asnjë prej këtyre automjeteve nuk përdoret për aktivitetin e ndërtimit.

Masa e sigurisë:

1. Albana Paja, 36-vjeçe, banuese ne Kruje ndaj te ciles eshte vendosur masa e sigurise “Arrest ne shtepi”

2. Brikena Cela, 34-vjeçe, banuese ne Fushe Kruje dhe Aldo Ferit Myftari, i datëlindjes 09.05.1990 ndaj te cileve eshte vendosur masa e sigurise “Detyrim paraqitje” si persona te dyshuar per kryerjen e vepres penale “Moskallezim krimi” parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal

3. Aldo Myftari, 34-vjeç, ndaj te cileve eshte vendosur masa e sigurise “Detyrim paraqitje”

4. Indrit Allamani, 48-vjeç ndaj te cilit eshte vendosur masa e sigurise “Arrest me burg”

Per shtetasit e meposhtem eshte vendosur masa e sigurise “Arrest me burg” si persona te dyshuar per kryerjen e vepres penale “Krijimi i skemave mashtruse lidhur me tatimin mbi vleren e shtuar, dhe jane shpallur ne kerkim

1. Indrit Visha, 35-vjeç, lindur ne Gjirokaster dhe banues ne Qerek, Nikel, Fushe Kruje

2. Redion Sefa, 21-vjeç, lindur dhe banues ne Qereke, Fushe Kruje

3. Lovjano Topi, 19-vjeç, lindur ne Tirane dhe banues ne Qereke, Nikel, Kruje

Njoftimi:

