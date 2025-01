Superhëna më e ndritshme e vitit 2024 do të ndriçojë qiellin këtë javë

SHBA- Super e plotë e vitit do të zbukurojë qiellin e natës këtë javë. Këtë javë, vëzhguesit e yjeve do të kenë mundësinë të dëshmojnë një fenomen të pabesueshëm hënor që do të ndriçojë qiellin e natës. Kjo hënë e plotë do të jetë e treta këtë vit, dy të parat u zhvilluan në gusht dhe shtator, sipas NASA-s.

Superhënat ndodhin kur hëna e plotë përkon me afrimin më të afërt të hënës me Tokën, duke bërë që ato të duken më të mëdha dhe më të ndritshme se hëna mesatare. NASA ka deklaruar se Hëna Hunter do të jetë "më e ndritshme". Në të njëjtën kohë kur Toka është midis hënës së plotë dhe diellit dhe hëna kalon nëpër hijen e Tokës, ndodh një eklips hënor.

“Hëna do të shfaqet e plotë për rreth tre ditë, nga e marta mbrëma deri në mëngjesin e së premtes”, tha NASA.