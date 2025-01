Një tjetër investim për arsimin shqiptar nga platforma SMILE.al!

Platforma SMILE.al finalizon suksesshëm një tjetër projekt të rëndësishëm në fushën e arsimit. 2 ambiente laboratorike janë ndërtuar tashmë për shkollat 9-vjeçare “Kozma Basho”, përkatësisht në qytetin e Pogradecit dhe “Nënë Tereza”, në Lezhë.

Projekti ’’Sipërmarrësit e së ardhmes në laboratoret e sipërmarrjes” nga Junior Achievement of Albania, u iniciua me qëllimin e krijimit të një mjedisi inovator për zhvillimin praktik të njohurive dhe aftësive sipërmarrëse, të menaxhimit e të financave.

I mundësuar përmes dhurimeve në platformën SMILE.al, mbështetjes financiare të Fondacionit Credins dhe Teleperformance, tashmë nxënësit do të kenë kushtet dhe mjetet e nevojshme kompjuterike që do t’iu duhen gjatë zhvillimit të moduleve që lidhen me financat personale, sipërmarrjen, teknologjinë, etj.

Aktivitetet e para që do të mirëpresë ky laborator do të jenë kampet e financës për nxënës të moshave 13-15 vjeç, të cilët do të mund të praktikojnë njohuritë mbi financat dhe sipërmarrjen.

Për të inauguruar këtë projekt, që i jep vlerë të madhe zhvillimit të nxënësve, u zhvillua edhe një aktivitet special ku morën pjesë drejtoresha e Fondacionit Credins, znj. Elvana Hana, drejtoresha ekzekutive e JAA, znj. Blerina Guga, përfaqësues të Drejtorive Arsimore Pogradec dhe Lezhë, drejtues të Teleperformance, si dhe shumë nxënës e mësues.

Të ftuarit theksuan faktin se investimi në edukimin financiar të brezave të rinj është një domosdoshmëri, jo vetëm thjesht për të thelluar njohuritë mbi nocionet financiare, por për të rritur gjithashtu ndërgjegjësimin mbi mirëadministrimin e financave të tyre në të ardhmen, një dukuri mjaft evidente në kulturën e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.

Pas bashkëpunimit me Junior Achievement of Albania, të tjera projekte inovatore pritet të finalizohen me sukses në platformën online Smile.al duke ndikuar kështu ndjeshëm në përmirësimin dhe zhvillimin e jetës së komunitetit vendas.

Platforma online SMILE.al ndër vite ka bërë bashkë të gjithë shqiptarët kudo në botë duke bërë të mundur realizimin e shumë projekteve si: “Serë për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale”, “Le t’u japim atyre shpresë”, “Kovat blu”, “Mbështetje për gratë dhe fëmijët e dhunuar”, “Mbështesim maternitetet të kujdesen për të porsalindurit dhe të shpëtojnë jetë”, etj., të cilat sot janë sigurisht dëshmia e suksesit të kësaj platforme.

Për të realizuar projekte të ndryshme me karakter social, SMILE.al është tashmë një zgjedhje e volitshme për çdo organizatë në Shqipëri që ndan njëherazi të njëjtin vizion me platformën, ku t’i shërbesh integrimit dhe zhvillimit të komunitetit, është një obligim moral që forcon qytetërimin e një kombi.