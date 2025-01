Trajneri i Brazilit: Sa shumë ndryshime nga Botërori i fundit, rinovimi i kombëtares nuk është i lehtë

Trajneri i Brazilit, Dorival Junior, foli në një konferencë për shtyp pas suksesit 2-1 në fushën e Kilit: "Ne kishim ekuilibër dhe qetësi, duke përshpejtuar lojën kur kishim posedimin e topit. Kemi shkëmbyer një numër të konsiderueshëm pasimesh, duke e përmbysur disavantazhin.

Ne po përmirësohemi hap pas hapi. Ka ende shumë gjëra për të rregulluar, por pak nga pak e gjejmë rrugën e duhur. Rinovimi i kombëtares nuk është i lehtë. Kishim vetëm 4 lojtarë që luajtën ndeshjen e fundit të Botërorit të fundit.

Nuk e kemi më strukturën e krijuar nga Botërori i mëparshëm dhe kjo përfundon duke e bërë gjithçka edhe më të vështirë për shkak të ekuilibrit mes rinisë së këtyre djemve dhe përvojës së të tjerëve. Këto ulje-ngritje ndodhin, do të vazhdojnë të shfaqen. Pas dy vitesh do të arrijmë në Botëror me një ekip të fortë, por do të na duhet të përballemi me disa vështirësi.

Ishte një fitore e rëndësishme, por asgjë më shumë. Është shumë pak për atë që duam dhe synojmë. Ne vazhdojmë punën tonë me respektin më të madh. Shënuam dy gola, vazhduam të luanim si ekip, me formacion të ekuilibruar, posedim mbresëlënës të topit dhe rikuperim të shpejtë të topit”.