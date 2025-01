Makina e tij u përplas me një tjetër drejtuar nga një vajzë, i riu përfundon në spital

Rreth orës 17:00, në aksin rrugor “Prrenjas-Librazhd”, ka ndodhur një aksident në të cilin janë përfshirë dy automjete.

Shtetasi E. Sh., rreth 35 vjeç, ka goditur automjetin e drejtuar nga shtetësja I. H., 32 vjeçe. Si pasoojë e përplasjes, E. Sh. ka marrë lëndime dhe është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Sipas burimeve spitalore, ai është jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti dhe për të përcaktuar përgjegjësitë përkatëse.

