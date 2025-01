Mesfushori i PSG, i sinqertë: Mbappe, humbje e madhe për ekipin dhe dhomën e zhveshjes

Tani protagonist i Real Madridit, ylli francez Kylian Mbappé (11 ndeshje dhe 7 gola në të gjitha garat këtë sezon) është burim keqardhje për Fabian Ruiz. Po flasim për mesfushorin spanjoll, që mbeti në Paris, ndryshe nga ish-shoku i tij i skuadrës. Ai kujtoi momentet me sulmuesin francez, të cilin e sheh duke bërë mjaft mirë në kryeqytetin spanjoll:

“Është një humbje e madhe për ne si klub, sepse është një nga lojtarët më të mirë në botë. Është humbje edhe për dhomën e zhveshjes, sepse është një person i jashtëzakonshëm, shok i mirë skuadre. Sidoqoftë, në futboll është normale që disa lojtarë të vijnë dhe të tjerë të largohen. Ne ishim me fat që mundëm ta shijonim Mbappen për disa vite, tani lojtarë të tjerë kanë ardhur te PSG”.

Për rolin e tij si golashënues: "Kylian është një nga më të mirët në botë, ndaj nuk përbën habi që shënon gjithmonë, ose pothuajse gjithmonë. Ai ndoshta do të arrijë në 50 gola sezonalë. Nuk e di nëse do ta bëjë këtë sezon apo sezonin tjetër, por mendoj se do ta bëjë, pa asnjë dyshim”.

Mesfushori spanjoll foli edhe për ëndrrën e Botërorit: “Unë me të vërtetë doja të isha në ‘Katar 2022’, por duhet t’i respektoni vendimet e trajnerit. Spanja ka shumë lojtarë të mirë në të gjitha pozicionet.

Unë kurrë nuk e pyeta Luis Enrique pse nuk më mori në atë Botëror, trajnerët duhet të marrin vendimet e tyre. Tani e kam si trajner te PSG dhe nuk kam marrëdhënie të këqija me të, përkundrazi. Luis Enrique dhe unë kemi një marrëdhënie të mirë”.