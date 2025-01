Mitaj entuziast: Mbrojtja jonë është shumë e fortë, të fitojmë ndaj Çekisë

Kombëtarja vijon përgatitjet që prej ditës të hënës në Tiranë, në kuadër të dy sfidave të radhës së “Nations League”, ndaj Çekisë (11 tetor) dhe Gjeorgjisë (14 tetor). Me grupin janë bashkuar të gjithë lojtarët, ndërkohë që sot, në konferencën e zakonshme për median, dolën dy mbrojtësit Mario Mitaj e Marash Kumbulla. Të dy shkodranët kuqezinj iu përgjigjën pyetjeve të gazetarëve, folën për dy ndeshjet e afërme të kombëtares.

Mario Mitaj u shpreh se Çekia është tashmë një kundërshtar i njohur për ta, skuadra e di se çfarë duhet të bëjë për të marrë një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Mitaj theksoi se e sheh më të fortë ekipin shqiptar në mbrojtje, ndërsa nënvizoi se humbja me Gjeorgjinë nuk ka ndikuar në psikologjinë e kuqezinjve. Ndër të tjera, Mario foli edhe për aventurën e re me Al Itihadin.

Sa vigjilente duhet të jetë mbrojtja në sfidën ndaj Çekisë?

Me Çekinë kemi luajtur vitin e kaluar dy herë. E njohim kundërshtarin, e dimë se çfarë duhet të bëjmë. Mbrojtja jonë është shumë e fortë, thuajse të gjithë lojtarët kanë shumë minuta aktivizim me klubet e tyre. Kanë luajtur mirë dhe nuk besoj se do kemi probleme në këtë aspekt.

Pozicioni juaj si mesfushor tek Al Itihad… Trajneri më ka vendosur në fushë aty ku ndihem mirë, e kam shprehur dëshirën të luaj në këtë rol. Në kombëtare jam mësuar të luaj si mbrojtës i majtë, këtu më pëlqen të luaj më shumë.

Si e sheh skuadrën kombëtare në këtë moment?

E njohim kundërshtarin më mirë se më herët. Jemi më të fortë besoj në këtë moment.

Si të kanë pritur në Arabinë Saudite?

Jam çuditur me mënyrën si më kanë pritur. Sidomos lojtarët, më janë gjendur afër. Edhe pjesëtarët e klubit janë shumë profesionistë. Jam ambientuar shpejt.

Ku jemi ne më mirë krahasuar me çekët?

Në mbrojtje besoj se jemi më të fortë. Qendërmbrojtësit, mbrojtësit e krahut pothuajse luajnë me klubet e tyre dhe kanë minuta në këmbë.

Sa do të ndikojë kalimi yt tek Al Itihadi, pasi luan me kampionë bote?

Besoj se çdo lojtar ka dëshirë që të luajë me Benzema, Kante, futbollistë që kanë bërë karrierë të madhe në Europë. Besoj se do më ndihmojnë për të ardhmen, për t’u bërë një lojtar më i mirë, për t’u zhvilluar edhe si person.

Sa ndikon humbja me Gjeorgjinë?

Gjithmonë, kur futemi në fushë, dëshira jonë është që të fitojmë. E nisëm mirë, me fitore ndaj Ukrainës, pastaj humbëm. Nuk duhet që kjo humbje të ndikojë në psikologjinë tonë, por të na shtyjë të rikthehemi te fitorja.