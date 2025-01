John Hopfield dhe Geoffrey Hinton marrin çmimin ‘Nobel’ në Fizikë

SHBA- Çmimi Nobel 2024 në fizikë i është dhënë John Hopfield dhe Geoffrey Hinton për "zbulimet e tyre themelore" që mundësojnë mësimin e makinerive me rrjete nervore artificiale. John J. Hopfield është amerikan dhe Geoffrey E. Hinton është britanik.

Fituesit e Nobelit të këtij viti në fizikë, John Hopfield dhe Geoffrey Hinton, përdorën konceptet themelore të fizikës statistikore për të krijuar rrjete nervore artificiale që veprojnë si kujtime shoqëruese dhe gjejnë modele në grupe të mëdha të dhënash.

Këto rrjete nervore artificiale janë përdorur për të avancuar kërkimin në tema të ndryshme të fizikës, duke përfshirë fizikën e grimcave, shkencën e materialeve dhe astrofizikën. Ato janë bërë gjithashtu pjesë e jetës sonë të përditshme, për shembull në njohjen e fytyrës dhe përkthimin e gjuhës.

Zbulimet dhe shpikjet e fituesve janë blloqet ndërtuese të mësimit të makinerive që mund t’i ndihmojnë njerëzit të marrin vendime më të shpejta dhe më të besueshme, për shembull, kur diagnostikojnë kushtet mjekësore. Megjithatë, ndërsa mësimi i makinës ka përfitime të mëdha, rritja e shpejtë e tij ka ngritur gjithashtu shqetësime për të ardhmen tonë. Së bashku, njerëzit mbajnë përgjegjësinë për përdorimin e kësaj teknologjie të re në një mënyrë të sigurt dhe etike për përfitimin më të madh të njerëzimit.

Të gjithë fituesit e Nobelit do të marrin çmimet e tyre në një ceremoni çmimesh në Suedi në dhjetor. Çmimet Nobel u krijuan nga shpikësi suedez Alfred Nobel, i cili vdiq në 1896. Ato vijnë me një çmim prej 11 milionë korona suedeze, ose pothuajse 976,000 euro.

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79