Valverde në versionin e ‘regjisorit’ te Real Madridi: Kam pasur ‘mësues’ të shkëlqyer në këtë klub

Federico Valverde, shënuesi i golit që hapi rezultatin ndaj Villarrealit, foli për kanalet zyrtare të klubit: "Ishte një ndeshje mesatare, pra as shumë e mirë dhe as shumë e keqe. Ne bëmë gjënë e duhur për të fituar, na mjaftuan dy gola. E dinim se do të ishte një ndeshje e rëndësishme për të vazhduar luftën në kampionat. Kjo fitore na ndihmon ta përballojmë me energji pozitive pushimin e kampionatit (për shkak të angazhimeve të kombëtareve).

Kush të mësoi ta godasësh kaq mirë portën kundërshtare?

Më duhet të vazhdoj të punoj dhe të përmirësohem. Kam pasur mësues të shkëlqyer në këtë ekip.

Kontributi juaj duket qartë në fushën e lojës…

Më pëlqen të kontribuoj në mbrojtje dhe në sulm, të luaj përpara, duke e mbajtur topin. Kjo është arsyeja pse nuk jap pika referimi gjatë lojës.

Si shkoni në pushimin e kampionatit?

I lumtur. Do të doja që të kishim bërë më mirë në këto muajt e fundit, por do të vazhdojmë të rritemi si ekip.