Moska do të mbetet pa mjetet për të mbështetur ekonominë e saj të luftës nëse Arabia Saudite ndjek planet për të rritur prodhimin e naftës së papërpunuar për të mbrojtur pozicionin e saj si një gjigant global i naftës. Përkatësisht, Riadi është gjithnjë e më i frustruar nga dështimi i shteteve të tjera të naftës për të koordinuar shkurtimet e furnizimit në mënyrë që të rrisin çmimet e naftës nga 70 aktuale në rreth 100 dollarë për fuçi. Tregtarët e naftës thonë se Arabia Saudite tani është e gatshme të përgjigjet duke përkulur muskujt e saj kundër prodhuesve më të vegjël dhe duke përmbysur tregun duke eksportuar më shumë naftë për të kapur dukshëm më shumë pjesë tregu dhe fitime, edhe pse çmimet bien. Megjithatë, kjo strategji mund të shkaktojë në të njëjtën kohë një rënie të mprehtë të çmimit të naftës, gjë që do të ishte një lajm shumë i keq për presidentin rus Vladimir Putin.

Masat e Arabisë Saudite

Nafta dhe gazi kanë qenë burimi i vetëm më i madh i të ardhurave të Rusisë gjatë dekadës së fundit dhe përbëjnë sa gjysmën e buxhetit të shtetit. Mikhail Krutikhin , një analist rus i energjisë që jeton dhe punon në Norvegji, thotë se një veprim i tillë i mundshëm nga Riadi përfaqëson një “rrezik të madh” për buxhetin e shtetit rus, për shkak të varësisë së madhe të Kremlinit nga të ardhurat nga nafta. Dhe ky, përveç kësaj, është vetëm një nga disa faktorë të paparashikueshëm që shfaqen në horizont, ndër të cilët janë zgjedhjet presidenciale në SHBA, të planifikuara për 5 nëntor. “Pra, tani duhet të ulemi dhe të presim – dhe të hamë kokoshka,” e përshkroi gjallërisht Krutihin situatën. Arabia Saudite, siç thekson ai, e kupton shumë mirë që kompanitë ruse nuk e përmbushin kërkesën për uljen e prodhimit.

Pasojat

Aleksandra Prokopenko, një ekonomiste dhe bashkëpunëtore në Carnegie Endoëment for International Peace, pajtohet se aksionet për Kremlinin janë të larta. “Sipas kursit aktual të këmbimit, një rënie e çmimit të naftës prej 20 dollarësh do të çonte në një rënie të të ardhurave prej 1.8 trilion rubla, ose 20 miliardë dollarë. Kjo është e barabartë me rreth një për qind të PBB-së së Rusisë,” tha ajo. Sipas Prokopenkos, qeveria ruse do të përballet më pas me një zgjedhje, ose të shkurtojë shpenzimet, gjë që nuk ka gjasa gjatë luftës, ose të pranojë presionin inflacionist dhe normat e rrezikshme të larta të interesit. Financial Times, kujton Politico , raportoi javën e kaluar se Arabia Saudite mund të braktisë ambiciet e saj të kahershme për të kufizuar furnizimin e naftës së papërpunuar në mënyrë që të shtyjë çmimet në rreth 100 dollarë për fuçi. Ekspertët e tregut të naftës nuk kanë dyshim se Riadi ka kapacitetin e madh të prodhimit dhe eksportit për të ndryshuar taktikat dhe mjetet për dominimin e tregut përmes vëllimit të prodhimit.

Fundi i luftës

Në krye të kësaj, agjencia ruse e lajmeve TASS raportoi të enjten se Kremlini po shqyrton një strategji të re për të mbajtur prodhimin e naftës në 540 milionë tonë në vit deri në vitin 2050, në kundërshtim të hapur ndaj përpjekjeve për të ulur prodhimin për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Rusia ka krijuar një “flotë hije” të cisternave të vjetruara për të ofruar naftën e saj të papërpunuar, duke shkelur kufirin e çmimit prej 60 dollarë për fuçi të vendosur nga vendet e G7, dhe anashkalimi i kufizimeve i ka sjellë Kremlinit rreth 25 miliardë dollarë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Megjithatë, edhe nëse Arabia Saudite bën lëvizjen e saj, Kremlini nuk ka gjasa të heqë dorë në luftën e tij kundër Ukrainës, pavarësisht nga pakësimi i të ardhurave. “Shenjat e çekuilibrit në ekonomi po rriten,” thotë Heli Simola , një studiuese në Bankën e Finlandës. Por, siç shton ai, Rusia do të jetë në gjendje të financojë luftën për disa kohë. “Lufta nuk do të përfundojë sepse Rusisë po i mbarojnë paratë”, përfundoi Simola.