Pamje nga fundosja e anijes me vlerë 63 milionë dollarë në Zelandën e Re

ZELANDA E RE- Një anije e Zelandës së Re që kushtoi rreth 63 milionë dollarë është përfshirë nga flakët dhe është mbytur në brigjet e Samoas. Siç raportohet anija, e quajtur HMNZS Manawanui, u fundos të shtunën në mbrëmje, sipas Forcave të Mbrojtjes së Zelandës së Re (NZDF). Të gjithë 75 ekuipazhi dhe pasagjerët u evakuuan rreth orës 19:52 sipas kohës lokale të shtunën.

Anija po kryente një studim hidrografik në brigjet e ishullit Upolu kur ndodhi incidenti. Duke folur në një konferencë për shtyp në Auckland, shefi i marinës, admirali Garin Golding tha se katër gomone dhe dy varka të vogla fryrëse u përdorën për evakuimin e pasagjerëve. Golding tha se tymi u pa nga anija në orën 6:40 të mëngjesit me kohën lokale përpara se ajo të përmbysej në orën 9 të mëngjesit dhe të shkonte nën sipërfaqe.

Ai tha se NZDF po punonte me autoritetet për të zbutur ndikimet mjedisore dhe për të ndihmuar me operacionet e shpëtimit. E ndërtuar në vitin 2003, HMNZS Manawanui është një anije e specializuar zhytjeje dhe hidrografike, e përdorur kryesisht për hulumtime në bregdet dhe port, asgjësimin e eksplozivëve nënujorë dhe operacionet e kërkimit dhe rikuperimit.

Sad to report 🇳🇿Royal New Zealand Navy's hydrographic survey and diving support ship HMNZS Manawanui ran aground, caught fire and sank off Samoa while doing a reef survey yesterday evening.75 crew on board are reported safe ashore. pic.twitter.com/h5VVLPDE9x

■ New Zealand Navy Ship HMNZS Manawanui Sinks After Running Aground Near Samoa.The HMNZS Manawanui, a New Zealand Navy vessel, sank this morning after running aground on a reef near the southern coast of Upolu, Samoa, last night and catching fire. #Oceania pic.twitter.com/LOk91fJz06