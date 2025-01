Sylvinho shpjegon listën: Tre lojtarë janë të dëmtuar, Brojës i duhen edhe 5 javë për t’u rikuperuar

Pasi ka publikuar listën e 24 lojtarëve për dy ndeshjet e tetorit, në kuadrin e Ligës së Kombeve, ka shpjeguar edhe përse këto zgjedhje. Braziliani ka dalë në konferencë për shtyp para gazetarëve, ku ka bërë edhe prognozën e dy transfertave të vështira ndaj Çekisë dhe Gjeorgjisë:

Pse kjo listë?

Ne kemi 3 lojtarë të dëmtuar. Manaj është dëmtuar dhe ka disa ndeshje që nuk luan. E njëjta gjë ndodh me Medon Berishën dhe Baren. Nuk donim të rrezikonim, ndaj nuk po i grumbullojmë. Doktori ynë ka qenë në konktakt për të mësuar gjendjen e tyre. Pajaziti më pëlqen shumë si luan. Është një mesfushor që bën shumë role. Abrashi mund të japë akoma shumë për kombëtaren. Muçi, Asllani dhe Bajrami janë të rinj, kanë nevojë për eksperiencën e Gjimshitit, Ajetit dhe Abrashit.

Marvin Çuni dhe Indrit Tuci si alternativë për të zëvendësuar Rey Manaj. Po Albion Ademi?

Sa i përket Tucit, e kam parë me Spartën e Pragës. Është pjesë e listës së zgjeruar, si Çuni apo Vrioni, që luan në Amerikë. Më pëlqen të luaj me lojtarët para, kemi Dakun dhe Manajn që e bëjnë këtë rol. Në rastin e Asanit, Laçi është përshtatur në pozicionin e tij dhe besoj te mundësitë që iu jepen lojtarëve. 3 muaj më përpara si zëvendësues i Asanit ishte Muçolli, por gjërat ndryshojnë dhe për të gjithë ka mundësi rikthimi.

Po Albion Ademi?

Sipas nesh nuk është momenti i këtij lojtari në kombëtare.

Rikthimi i Muçit, a ka ardh momenti për më shumë minuta në kombëtare?

Që unë të marr 2-3 lojtarë duhet të lë të tjerë jashtë. Këtë herë kemi Muçin, i cili është shumë i rëndësishëm për ne. Kur lojtarët ndryshojnë skuadër kanë pak vështirësi. I duhet durim, por të gjithë lojtarët kanë mundësi të luajnë. Ne do ta rivlerësojmë gjendjen e tyre. Ju jeni të lumtur me Muçin, edhe ne gjithashtu.

Zeka dhe Spahiu, një eksperiement i dështuar?

Nuk ishte eksperiment, por një mundësi që ua japim. Kombëtarja është një mundësi. Spahiu kishte minuta ndaj Gjeorgjisë, janë lojtarë që luajnë në të djathtë, por janë “mëngjërashë”. Kemi edhe lojtarë të tjerë në vëmendje, besoj se të gjithëve do t’u jepet mundësia.

Çfarë prisni nga Çekia?

Është një kundërshtar i vështirë, luan shumë në tranzicion. Megjithatë, ne do të japim gjithçka për fitoren.

Bashkëpunimi Shqipëri-Serbi për Europianin U-21 ka shkaktuar shumë debate. Cili është opinioni juaj?

Kam dëgjuar rreth kësaj çështjeje. Shqipëria ishte kandidate, unë e shikoj nga ana sportive. Ne kemi marrë shumë lojtarë të rëndësishëm nga U-21, një diskutim i tillë nuk i takon një trajneri. E rëndësishme është që kombëtarja jonë të marrë rezultate pozitive.

Mungesa e Brojës, a keni folur me drejtuesit e Evertonit për gjendjen e tij, nëse do të jetë gati në muajin nëntor?

Kam folur me Evertonin, por sipas raportit të klubit i duhet edhe 5 javë për t’u rikuperuar. Në këto kushte ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ka një dëmtim të vështirë, është lojtar shumë i rëndësishëm për ne, por bashkë me klubin kemi prioritet shëndetin e tij. Fillimisht duhet të kthehet të luajë me klubin, pastaj me kombëtaren.

A ju shqetësojnë lojtarë që nuk kanë luajtur me klubet?

Unë jam shumë i lumtur me lojtarët. Ne kemi në monitorim 40-50 lojtarë, duhet të zgjedhim vetëm gjysmën e tyre për një grumbullim. Nuk mund të themi për një lojtar që nuk është pjesë e listës së klubit se nuk stërvitet. Unë jam shumë i kënaqur me lojtarët, pasi pavarësisht minutave, kanë dhënë gjithçka me fanellën e kombëtares. Luajnë apo jo në Champions, me minuta apo zero minuta, për mua është e rëndësishme të japin zemrën dhe shpirtin në fushë.

Si është situata me dëmtimin e Gjimshitit?

Kam folur me lojtarin, ashtu si mjeku ynë ka folur me mjekun e Atalantës. Është kapiteni ynë, një lojtar shumë i rëndësishëm. Jeta është e bukur, ai nuk ishte pjesë e “Euro 2016”, por në “Euro 2024” e udhëhoqi ekipin si kapiten. Nesër do të luajë Atalanta dhe ne do të shikojmë se si do të jetë situata e tij dhe si do të reagojë.