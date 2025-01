Konfirmohet dëmtimi i rëndë i Bremer, mbrojtësi brazilian i Juventusit mbyll sezonin

"Unë jam me ju, sot edhe më shumë. Do të ktheheni më i fortë se më parë. Fenomen 100%. I love you". Kështu, shoku i skuadrës Niccolò Fagioli donte të mbështeste bashkëlojtarin Gleison Bremer, pas verdiktit shumë të ashpër të ekzaminimeve mjekësore të mëngjesit të sotëm.

Ky është njoftimi për shtyp i klubit bardhezi, që konfirmon mbylljen e sezonit këtu të mbrojtësit btazilian, liderit të padiskutueshëm të prapavijës së skuadrës së Thiago Motta: “Këtë mëngjes, Gleison Bremer dhe Nico Gonzalez iu nënshtruan testeve diagnostike në ‘J|medical’, të cilat evidentuan: për të parin një dëmtim të ligamentit të kryqëzuar anterior të gjurit të majtë, ndërsa për të dytin një lezion të shkallës së ulët të rektusit femoris të kofshës së djathtë. Bremer do t’i nënshtrohet një operacioni në ditët në vijim”.

Një lajm shumë i keq ky për Juventusin, që humbet lojtarin kryesor të mbrojtjes deri në fund të sezonit. Bremer u largua herët nga fusha, në ndeshjen e mbrëmshme të Ligës së Kampionëve kundër Leipzig, i dëmtuar dhe me dhimbje të dukshme. Ai pritet të jetë jashtë fushave për të paktën 6 muaj.