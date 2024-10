E përjashtoi nga ekipi, Luis Enrique: Asnjë debat me Dembele, por nuk është gati për Arsenalin

Rasti Dembélé, i papërfshirë në skuadrën e PSG-së për ndeshjen e sotme kundër Arsenalit, u trajtua qartë në konferencën për shtyp të Luis Enrique: “Nëse dikush nuk respekton detyrimet e tij ndaj ekipit dhe nuk është gati… Kjo është ndeshje e rëndësishme, ndaj dua që lojtarët e mi të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme”.

A mendoni vërtet se është e lehtë ta krijosh një ekip me shtypjen e një butoni?

Jo, ka rrethana të vështira, vendime të vështira për t’u marrë, por jam 100% i sigurt për zgjedhjet e mia, të cilat nuk janë të pakthyeshme. Kam nënshkruar me këtë klub për të krijuar një ekip me identitet, që luan futboll. A kam nënshkruar për të fituar tituj dhe Ligën e Kampionëve? Jo, kam ardhur për të bërë më të mirën time, ndjej se kam mbështetjen e drejtuesve, drejtorit sportiv dhe presidentit. Unë jam këtu për të ndërtuar një ekip të fortë. Nuk dua ta bëj ‘telenovelë’ këtë histori, nuk ka pasur asnjë argument, është lajm krejtësisht fals. Ka probleme me përkushtimin e lojtarit ndaj ekipit, por nuk ka probleme mes lojtarit dhe trajnerit.

Si ju duket Arsenali si kundërshtar?

Me Artetën ishim shokë skuadre për një sezon te Barcelona, ​​edhe pse ai ishte i ri në atë kohë. Kam kujtime të mira prej tij, kishte një karrierë të shkëlqyer si lojtar. Nuk jemi përballur ende si trajnerë, do të doja ta takoja para fillimit të ndeshjes dhe të bisedoja me të. Arteta është një nga trajnerët më të mirë, e ka bërë Arsenalin të jetë sërish i suksesshëm. Mendoj se është një nga skuadrat më të mira në Europë për momentin. Madje, do të thoja se është një nga skuadrat më të mira në botë në lojën pa top.