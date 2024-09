Pse burrat tradhëtohen nga gratë!

Pse gratë tradhtojnë? Samantha Burns, një eksperte e marrëdhënieve për Your Tango, thotë se përmes hulumtimit të saj të gjerë mbi dallimet gjinore dhe pabesinë, ajo ka treguar se gratë tradhtojnë për arsye emocionale, duke përdorur dashurinë ose lidhjen e fortë si një justifikim për veprimet e tyre, ndërsa burrat mashtrojnë më shumë për arsye fizike, të tilla si pakënaqësia, jeta e tyre seksuale ose për shkak të tërheqjes fizike.

A tradhtojnë gratë nën ndikimin e hormoneve apo nga pakënaqësia? Burrat besnikë shpesh nuk mund të kuptonin se çfarë mungonte ose çfarë mund të përmirësohej, duke u ndjerë të tronditur nga tradhtia e partneres së tyre. Fatkeqësisht, burrat thanë se gratë e tyre kurrë nuk treguan direkt se ishin të pakënaqura me martesat e tyre.

Është e qartë se ka pasur disa mosfunksionime në komunikim. Sidoqoftë, jo gjithmonë komunikimi i dobët, mungesa e shoqërimit ose lidhja emocionale e zvogëluar sjellin tradhti bashkëshortore.

Përmes përvojave të saj të këshillimit, Burns ka dëshmuar kontradikta të ndryshimeve stereotipike gjinore në pabesi.

Për shembull, ka gra që ndiejnë një lidhje të fortë emocionale me bashkëshortët e tyre, por bien në pasionin dhe eksitimin e një marrëdhënie. Këto gra shpesh tradhtojnë me partnerë të shumtë jashtëmartesor. Kam dëgjuar shumë herë që pyesin, ‘Çfarë nuk është në rregull me mua?’ Ata pyetën nëse ato përshtaten në një martesë tradicionale apo ishte më e natyrshme që ata të kishin më shumë partnerë gjatë viteve, thotë Burns.