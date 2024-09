Ronaldo kërkon punonjës për hotelet e tij, kontrata të përhershme dhe 50 ditë pushim në vit

Cristiano Ronaldo kërkon punëtorë me kontrata të përhershme për hotelin e tij “Pestana CR7” në Madrid, një nga hotelet më të njohura në zone. Pesë herë fituesi i “Topit të Artë” kërkon të zgjerojë stafin e hotelit të tij me kontrata të përhershme dhe përfitime të rëndësishme punësimi.

39-vjeçari kërkon punëtorët e rinj që do të bëjnë rolin e kamerierit, mbikëqyrësit, recepsionistit, asistentit të barit dhe kamarierit të vogël pa përvojë. Kërkesa thelbësore për të gjithë është që të kenë nivel të lartë të gjuhës angleze (B2 ose C1) dhe, në disa raste, kualifikim profesional mesatar ose më të lartë.

Cristiano Ronaldo iu ofron punonjësve të rinj kontrata të përhershme, me bileta restoranti dhe tarifa të reduktuara nëse dëshirojnë të qëndrojnë në një nga hotelet e zinxhirit. Paga do të jetë rreth 2300 euro në muaj me 50 ditë pushime, përfshirë bonus ditëlindjeje, me 25% zbritje në bare dhe restorante.

Pasi të ketë kaluar periudha e provës, e cila do të vendoset nga kompania në momentin e intervistës për punë, kandidati do të ketë edhe sigurim shëndetësor privat, për të cilin nuk do të duhet të paguajë asgjë. Për sa iu përket festave, përveç 30 ditëve në vit, parashikohen edhe 20 ditë shtesë.