Giroud: Ja pse besoj te titulli i Milanit, Ibrahimovic duhet të ketë ‘carte blanche’ si drejtues

Olivier Giroud flet për Zlatan Ibrahimovic. Ish-sulmuesi i Milanit, i intervistuar nga edicioni i sotëm i “Gazzetta dello Sport”, është fokusuar te suedezi, tashmë menaxher i kuqezinjve: "Ai ka thënë që është shefi? Ibra është Ibra, qoftë edhe si menaxher. Ai e njeh shumë mirë futbollin dhe Milanin. Mbi të gjitha, zgjedhja e Zlatan në këtë pocizion, siç bëri ‘RedBird’, do të thotë se i besojnë atij. Ibra duhet të ketë ‘carte blanche’".

Milani nuk e nisi mirë Champions League…

Formula e re jep kohë për të rikuperuar. Milani duhet të jetë ambicioz, synimet madhore në Champions League janë detyrim. Skuadra është e kompletuar, ndërsa sulmi i një niveli të lartë. Ndoshta skuadra do të duhet të gjejë ekuilibrin, por tani mund të punojë me qetësi. Është viti i duhur për të bërë një udhëtim të mirë.

Si ju duket çifti Morata-Abraham?

Ata po punojnë shkëlqyeshëm. E kam njohur Tammy që nga ditët e tij te Chelsea, ka dëshirë dhe vendosmëri. Alvaro solli kulturën spanjolle, jo vetëm golat. Ai është një ‘9’ që lëviz prapa, ndërton, lehtëson manovrat, lidh sulmin dhe mesfushën.

E dimë që do të dëshironit të bëheshit drejtor sportiv në të ardhmen. Po sikur një ditë të ktheheni në Milano me këtë pozicion?

Milani është një nga klubet më të mëdha në botë, kam përjetuar momente të paharrueshme me atë fanellë. Do të isha shumë i lumtur, por nuk dua probleme me mikun tim, Ibra. Sigurisht që do të mbetem gjithmonë një tifoz i madh i kuqezinjve.

Si ju duket skuadra në dispozicion të trajnerit Fonseca?

Te Milani ka shumë cilësi dhe përvojë; Maignan, Theo, Leao kanë vite që luajnë në nivelin më të lartë. Ata janë shumë më të pjekur se kur mbërrita unë, mund ta çojnë ekipin drejt një niveli të ri. Derbi? Në fund të tij bëra një video-telefonatë në dhomat e zhveshjes, festuam bashkë.

Pse Milani duhet të besojë te titulli?

Sepse klubi ka bërë një merkato të madhe. Edhe lojtarët që ishin tashmë atje po luajnë shkëlqyeshëm, si Pulisic. Në një muaj do ta kuptojmë më mirë nëse Milani do të jetë ende në krye dhe renditja do të mbetet e ngushtë. Shoh pika kontakti me kampionatin tim të titullit.

Cila është pika e fortë e kuqezinjve?

Sulmi. Unë u largova, por atje u diversifikuan mirë. Morata, Abraham, Rafa, Pulisic, Jovic, Okafor, Chukuwueze, nuk e di nëse ka skuadra në Itali dhe Europë që mund të mburren me një shumëllojshmëri dhe komplementaritet të tillë sulmuesish.