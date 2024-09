Horoskopi javor i Paolo Fox nga 30 shtatori deri më 6 tetor 2024

Në horoskopin e javës nga 30 shtatori deri më 6 tetor 2024, Eklipsi Diellor dhe Hëna e Re në Peshore do t’i bëjnë shenjat e ajrit (Binjakët, Ujori dhe Peshorja) të rishqyrtojnë marrëdhëniet dhe ekuilibrat.

Si do të shkojë kjo javë e re që të çon direkt në muajin tetor? Paolo Fox na e zbulon me pasqyrën e tij të fundit zodiakale, shenjë pas shenje, përkthyer nga noa.al

Horoskopi i Dashit:

Javë mjaft e vështirë nga të gjitha këndvështrimet. Në punë do ndiheni lodhje dhe mund të përfundoni në debate me kolegët. Në dashuri, xhelozia mund të krijojë probleme në çift.

Horoskopi i Demit:

Një javë e mrekullueshme përpara nga pikëpamja sentimentale, pasioni dhe romanca do të jenë protagonistët e ditëve tuaja. Javë pozitive në punë, edhe nëse do të ketë disa ngjarje të papritura.

Horoskopi i Binjakëve:

Përsa i përket punës super-javore, disa prej jush do të marrin një promovim të papritur. Në dashuri, një javë me ulje-ngritje, veçanërisht kujdes nga xhelozia e tepërt.

Horoskopi i Gaforres:

Javë e shkëlqyer në vazhdim, gjërat po shkojnë mirë në punë, disa prej jush mund të fillojnë edhe një bashkëpunim të ri. Në një javë dashurie pozitive, veçanërisht për beqarët, dikush i veçantë mund të dëgjohet.

Horoskopi i Luanit:

Javë e vështirë nga pikëpamja sentimentale, grindjet dhe diskutimet mund të jenë në rend të ditës. Asgjë për t’u shënuar në punë, javë mjaft e qetë.

Horoskopi i Virgjëreshës:

Javë me ulje-ngritje, nëse gjërat shkojnë shumë mirë në dashuri, nuk do të mungojnë momentet vërtet magjike për të përjetuar me partnerin tuaj, ngjarje të papritura mund të jenë rendi i ditës në punë.

Horoskopi i Peshores:

Sajë Mërkurit gjërat po shkojnë shumë mirë në punë, për ata që janë në kërkim të punës kjo mund të jetë java e duhur. Në dashuri ka disa probleme mes çiftit, por asgjë për t’u shqetësuar.

Horoskopi i Akrepit:

Në sajë të Venusit do të përjetoni vërtet një super javë, pasioni dhe romanca do të jenë protagonistë dhe disa prej jush mund të ndihen gati për hapin e madh. Javë pozitive në punë.

Horoskopi i Shigjetarit:

Këtë javë, në punë gjithçka po shkon mjaft mirë, në dashuri ka shumë diskutime. Rekomandohet një fundjavë e këndshme për dy persona në një vend romantik.

Horoskopi i Bricjapit:

Javë pozitive, gjërat po shkojnë shumë mirë në dashuri, marrëdhënia që po përjetoni do të forcohet edhe më shumë. Nuk do mungojnë kënaqësitë edhe në punë.

Horoskopi i Ujorit:

Kjo mund të shihet si java e keqe në dashuri, xhelozia mund të jetë shkaku i grindjeve dhe diskutimeve të shpeshta. Në punë gjërat po shkojnë më mirë, edhe nëse do të ketë ngjarje të papritura.

Horoskopi i Peshqve:

Nga pikëpamja sentimentale do të jetë një javë magjike, disa prej jush do të ndihen gati për të lëvizur bashkë. Javë e qetë në punë, asgjë për të raportuar.

