Horoskopi mujor nga Paolo Fox për Tetor 2024. Të 12 shenjat zodiakale

Astrologu më i famshëm italian jep edhe pasqyrën zodiakale mujore për të lindurit nën 12 shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit, përkthyer nga noa.al

Fillon një muaj i ri, jemi në vjeshtë edhe pse temperaturat na kanë kthyer këto di në një verë intensive dhe të nxehtë.

Por si do të shkojnë gjërat në këto javë, tani që të gjithë i janë rikthyer plotësisht punës dhe punëve të përditshme? Paolo Fox na e zbulon me horoskopin për muajin tetor 2024

Horoskopi i Dashit:

Tetori sjell një frymë energjie pozitive për ju Dashi! Në dashuri pritet tm ketë momente intensive dhe pasionante, por kini kujdes nga tensionet: nëse shmangni konfliktet e panevojshme, muaji do të shkojë pa probleme. Në punë, mundësitë janë afër, por ato kërkojnë vëmendje dhe përkushtim të vazhdueshëm. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të mos e teproni me sforcim: merrni disa momente për t’u çlodhur. Fati rritet në fund të muajit. Këshilla e muajit : Mos merrni vendime impulsive, të menduarit do t’ju çojë larg.

Horoskopi i Demit:

Ky tetor, i dashur Dem, do t’ju shohë në një formë të shkëlqyer emocionale. Në dashuri forcohen marrëdhëniet e qëndrueshme, ndërsa beqarët mund të kenë takime interesante. Në punë do ketë sfida, por me durim dhe vendosmëri do të kaloni çdo pengesë. Shëndeti është i fortë, por kini kujdes nga stresi: jepini vetes momente relaksi. Fat i luhatshëm, por me disa surpriza pozitive. Këshilla e muajit: Jini të durueshëm, përgjigjet do të vijnë në kohën e duhur.

Horoskopi i Binjakëve:

Tetori kërkon një introspeksion të vogël, Binjakë. Në dashuri mund të ketë keqkuptime: sqarojeni menjëherë për të shmangur keqkuptimet. Në punë, është një periudhë reflektimi dhe jo veprimi: planifikoni mirë hapat e ardhshëm. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të kaloni më shumë kohë duke pushuar. Fati do t’ju buzëqeshë në mes të muajit, me disa kthesa të vogla pozitive. Këshilla e muajit: Mos kini frikë të ngadalësoni, kërkon kohë për të gjetur ekuilibrin.

Horoskopi i Gaforres:

Gaforre, ky tetor do të jetë plot emocione për ju. Në dashuri mund të përjetoni momente pasigurie, por mos u shqetësoni: qetësia do të kthehet së shpejti. Në punë, angazhimi juaj më në fund do të njihet dhe mund të hapen rrugë të reja. Shëndeti është i qëndrueshëm, por përpiquni të mos grumbulloni shumë angazhime. Rritja e fatit, veçanërisht në çështjet ekonomike. Këshilla e muajit: Përballuni me qetësi situatat, mos lejoni që emocionet t’ju pushtojnë.

Horoskopi i Luanit:

Tetori ju sheh në qendër të vëmendjes, Luan! Në dashuri pasioni është i lartë, por kujdes të mos tregoheni shumë dominues. Në punë ju presin mundësi të reja, por ato kërkojnë fleksibilitet. Shëndeti është i mirë, por mos e lini pas dore pushimin. Fat i qëndrueshëm, por me disa surpriza të vogla pozitive drejt fundit të muajit. Këshilla e muajit: Mos kini frikë të delegoni, jo gjithçka duhet të kalojë nga duart tuaja.

Horoskopi i Virgjëreshës:

E dashur Virgjëreshë, Tetori është muaji i konfirmimeve. Në dashuri forcohen marrëdhëniet e qëndrueshme, ndërsa ata që kërkojnë dashuri mund të bëjnë takime të papritura. Në punë angazhimi juaj do të shpërblehet, por bëni kujdes që të mos vendosni shumë mbi supe. Shëndeti është i mirë, por përpiquni ta menaxhoni më mirë stresin. Pasuri të luhatshme, por me perspektiva të mira afatgjatë. Këshilla e muajit: Mos kini frikë të kërkoni ndihmë kur mendoni se keni nevojë për të.

Horoskopi i Peshores:

Tetori është muaji juaj, Peshore! Në dashuri ka harmoni të përsosur: beqarët mund të kenë takime të veçanta, ndërsa çiftet forcojnë lidhjen e tyre. Në punë, idetë tuaja të shkëlqyera do ju çojnë larg, por qëndroni të fokusuar. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të kujdeseni për mirëqenien tuaj mendore. Fati është në rritje, veçanërisht në gjysmën e dytë të muajit. Këshilla e muajit: Kultivoni marrëdhënie personale, ato do të jenë një burim i madh mbështetjeje.

Horoskopi i Akrepit:

Akrepi, tetori ju jep intensitet dhe vendosmëri. Në dashuri pasioni është i fortë, por kujdes të mos tregoheni shumë posesiv. Në punë jeni në fazën e rritjes, por kujdes mos e mbingarkoni veten. Shëndeti është i mirë, por jepini vetes momente për t’u çlodhur dhe për të rifituar energjinë. Fati ju buzëqesh, veçanërisht në gjysmën e dytë të muajit. Këshilla e muajit: Mësoni t’u besoni të tjerëve, jo gjithçka mund të jetë nën kontrollin tuaj.

Horoskopi i Shigjetarit:

Shigjetari, tetori sjell aventura të reja! Në dashuri mund të ndiheni më të lirë dhe të hapur ndaj përvojave të reja. Në punë ka sfida, por edhe mundësi të mëdha: jini gati për t’i kapur. Shëndeti është i mirë, por kujdes mos e teproni me teprimet. Përmirësimi i fatit, veçanërisht në marrëdhëniet personale. Këshilla e muajit: Lëreni veten të befasoheni nga gjërat e reja, mos e mbyllni veten para mundësive të ardhshme.

Horoskopi i Bricjapit:

Tetori ju sheh të fokusuar në qëllimet tuaja, Bricjap. Në dashuri situata është e qëndrueshme, por përpiquni t’i kushtoni më shumë kohë partnerit. Në punë vendosmëria juaj do ju çojë larg, por bëni kujdes të mos izoloheni shumë. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni pushime. Pasuria po rritet pak nga fundi i muajit. Këshilla e muajit: Jepini vetes kohë për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës.

Horoskopi i Ujorit:

Ujori, tetori është një muaj risi për ju. Në dashuri mund të ketë ndryshime të rëndësishme: shkoni me rrjedhën dhe mos kini frikë të bëni zgjedhje të ndryshme. Në punë, idetë e reja do ju sjellin sukses, por mos u nxitoni. Shëndeti është i mirë, por kujdes nga lodhja mendore. Rritja e fatit, veçanërisht në vendin e punës. Këshilla e muajit : Jini të hapur ndaj ndryshimeve, gjërat e reja mund t’ju sjellin fat.

Horoskopi i Peshqve:

Të dashur Peshq, Tetori ju sjell ëndrra dhe reflektime të thella. Në dashuri mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht, por mos u shqetësoni: ndiqni zemrën tuaj. Në punë ka sfida, por edhe mundësi për të arritur rezultate të shkëlqyera nëse ruani qetësinë. Shëndeti është i mirë, por përpiquni të dëgjoni më shumë trupin tuaj. Fati po rritet drejt fundit të muajit. Këshilla e muajit: Besoni intuitave tuaja, ato do t’ju udhëheqin në drejtimin e duhur.