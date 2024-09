Betohet lideri i ri i Hezbollah, kushëri i Nasrallah

LINDJE E MESME- Mes një sërë sulmesh dhe me humbje të konsiderueshme në radhët e zyrtarëve të lartë, lideri i ri i Hezbollahut është betuar. Ky është kushëriri i Hassan Nasrallah, Hashem Safdin. Djali i tij është i martuar me vajzën e ish-udhëheqësit të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, i cili u vra në një sulm të urdhëruar nga ish-presidenti amerikan Donald Trump.

Safdini është gjithashtu një klerik, i veshur me çallmën e zezë që sugjeron prejardhjen nga profeti i Islamit Muhamed, dhe një armik i betuar i Izraelit. Ai ka shërbyer më parë si kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut. Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli atë terrorist në vitin 2017. Qershorin e kaluar pas vrasjes së një komandanti tjetër të Hezbollahut ai kërcënoi një përshkallëzim të madh kundër Izraelit.

