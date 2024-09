Prezantuesja shpërthen në lot për vdekjen e liderit të Hezbollahut! Pamjet bëjnë xhiro në rrejt! Video

LIBAN- Gazetarja e kanalit në Liban shpërthen në lot pas lajmit për vdekjen e liderit të Hezbollahut, Hassan Nasrallah. Prezantuesja me zërin që i dridhet dhe e veshur me të zeza, bën të ditur se Kreu i organizatës është vrarë nga zjarri izraelit. Prezantuesja e lajmeve e stacionit televiziv libanez Al-Mayadeen është e ngarkuar emocionalisht dhe shpreh trishtimin e saj teksa njofton vdekjen e Nasrallah.

Lideri i Hezbollahut u vra dje nga një goditje izraelite në afërsi të Bejrutit, siç njoftoi më herët lëvizja pro-iraniane, një goditje shumë e fortë që po e shtyn Libanin dhe Lindjen e Mesme drejt së panjohurës. Vdekja e Hassan Nasrallah, i konsideruar si njeriu më i fuqishëm në Liban, rrezikon të tronditë partinë e tij, të destabilizojë vendin dhe është një fitore e madhe për Izraelin kundër Iranit dhe aleatëve të tij në rajon.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C

— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2024