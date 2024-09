Mourinho në kundërsulm: Ma vodhën një Ligë të Kampionëve, nuk do ta harroj kurrë

José Mourinho mund të bëjë më mirë ose më keq në një klub futbolli, por kurrë nuk do të lërë askënd indiferent. “Special One” debutoi me Fenerbahçe në “Europa League”, duke fituar 2-1, pastaj bëri deklarata befasuese në konferencën për shtyp.

Skuadra turke hyri në ndeshjen kundër kundërshtarit belg pas humbjes së dhimbshme ndaj Galatasaray në kampionatin turk: "Kjo ndeshje kishte dy aspekte: njëri ishte ‘Europa League’, ndërsa tjetri vështirësia e ndeshjes së parë pas një disfate të madhe. Ka qenë një javë në të cilën na kanë urryer edhe njerëzit tanë, por unë e di mirë anën emocionale të futbollit”.

Portugezi duket i motivuar që nga ardhja e tij te Fenerbahçe, skuadër të cilin është i vendosur ta bëjë kampione: "Unë fle në ambientet e klubit për të mos humbur kohë. Stambolli është qytet i bukur, por nuk kam ardhur këtu me pushime. Punoj të paktën 12 orë në ditë. Kam fituar trofe në të gjitha klubet ku kam shkuar. Efekti Mourinho që kam krijuar në çdo klub ishte fitimi i trofeve".

Kritikat pas dështimit të parë të madh të sezonit nuk vonuan të mbërrijnë, megjithëse Mourinho iu tregoi gjoksin në vetë të parë: “Ndonjëherë përpiqen të na shtyjnë në ferr, por ne do të dimë ta tregojmë veten edhe në Kupat Europiane. Me këtë rast dua të kujtoj se ma kanë vjedhur një Kupë Europiane, këtë nuk do ta harroj kurrë (e ka fjalën për Ligën e Kampionëve 2011). Kam ardhur jo për pushime, por që të punoj shumë te Fenerbahçe. Unë dhe të gjithë në klub po punojmë vërtet shumë çdo ditë për t’i arritur objektivat”.

Trajneri portugez i referohet, pothuajse me siguri, Ligës së Kampionëve të fituar nga Barcelona në vitin 2011, pasi eliminoi Real Madridin e tij në gjysmëfinale. Ndeshja e parë u shënjua nga përjashtimi i Pepe me karton të kuq, pas një ndërhyrjeje kriminale ndaj Dani Alves, një veprim që nxiti konferencën e famshme për shtyp të trajnerit portugez pas ndeshjes, duke pyetur vazhdimisht "pse".