Horoskopi nga Paolo Fox për nesër, për Peshoren, Akrepin, Shigjetarin, Bricjapin, Ujorin dhe Peshqit | E shtunë 28 shtator 2024

HOROSKOPI PAOLO FOX NESËR – Çdo ditë shumë lexues kërkojnë pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox, i konsideruar si një ekspert në fushën e astrologjisë. Më poshtë gjeni pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox për nesër, e shtunë 28 shtator 2024, për shenjat e Peshores, Akrepit, Shigjetarit, Bricjapit, Ujorit dhe Peshqve përkthyer nga noa.al.

PESHORJA

Peshore të dashura, gjatë orëve në vijim do të keni mundësi të keni një takim të veçantë. Dielli dhe Mërkuri do të jenë në shenjë. Ju nuk duhet të përfshiheni në polemika me asnjë çmim. Kafshimi i gjuhës herë pas here nuk do të ishte gabim… Shumë prej jush do të duhet të gjejnë një qetësi të brendshme.

Dita paraqitet me disa sfida në nivel pune, do t’i kapërceni me këmbëngulje dhe me frymën proverbiale të iniciativës dhe përshtatjes! Në dashuri ka nevojë për më shumë vëmendje ndaj partnerit që mund të ndihet i lënë pas dore, mos e merrni si të mirëqenë një situatë. Mos i nënvlerësoni gjestet e vogla, ato shpesh janë “erëza e jetës”. Hëna ju fton të gjeni kohë për veten tuaj dhe të relaksoheni. Mbrëmja do jetë më harmonike.

AKREPI

I dashur Akrep, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e shtunë 28 shtator 2024), duhet të jeni të kujdesshëm nëse ka pasur ndonjë histori në lojë. Dashuria mund të rilindë, por nuk duhet të kafshoni më shumë sesa mund të përtypni. Sa i përket punës, ndryshimet e ndryshme që do të ndodhin do të jenë të menaxhueshme.

Është një ditë intensive nga pikëpamja emocionale, mund të ndiheni pak nën presion por yjet ju ftojnë të qëndroni të qetë. Në dashuri ka disa tensione për të zgjidhur, veçanërisht nëse ka pasur keqkuptime së fundmi. Në punë do jetë e nevojshme të tregoheni më diplomatikë dhe më pak kritikë, të bëni një përpjekje e cila megjithatë do të jetë shumë e rëndësishme. Mbrëmje e përshtatshme për të rifilluar dialogun dhe për të gjetur qetësinë.

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, gjatë orëve në vijim do të thirreni për të shqyrtuar disa projekte. Ju keni gjithsesi një siguri të caktuar. Gjatë ditës së dielës do jetë më mirë t’i lini gjërat t’ju ​​rrëshqasin mbi supe. Hënë disonante që sjell shqetësime të vogla, por kalimtare.

Në këto 24 orë mund të keni ndjesinë e ngecjes në disa projekte, mos e lini veten të dekurajoheni sepse është thjesht një ndjesi kalimtare e bezdisshme! Vazhdoni të punoni sipas planit tuaj dhe së shpejti do të merrni rezultate të mira. Yjet favorizojnë rikuperimin, sidomos në dashuri, ku mund të ketë surpriza të këndshme. Në punë do të vijnë mundësi që mund t’i shfrytëzoni shpejt, por duhet të jeni gati për të ndryshuar kursin shpejt. Mbrëmje dinamike dhe argëtuese.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, situata sentimentale po merr një kthesë për mirë. Shumë prej jush do të jenë në gjendje të organizojnë diçka të këndshme gjatë orëve të ardhshme. Lajm i mirë në punë. Hëna bëhet sërish e favorshme. Ata që janë në krizë, tani mund të zgjidhin një problem.

Yjet ju ftojnë t’i kushtoni vëmendje çështjeve ekonomike, përpiquni të mos e teproni me shpenzimet. Në dashuri ky mbetet një moment delikat, përpiquni të shmangni diskutimet e kota. Në punë vendosmëria juaj do ju ndihmojë të arrini qëllime të rëndësishme por gjithsesi do t’ju ​​duhet të veproni me qetësi. Mbrëmja do të jetë më e relaksuar, ideale për të rimbushur energjinë tuaj ose për t’iu përkushtuar aktiviteteve që ju bëjnë të ndiheni mirë!

UJORI

I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e shtunë 28 shtator 2024), gjatë orëve në vijim do të duhet të sqaroni diçka me diplomaci. Ju nuk duhet të hiqni dorë nga betejat tuaja. Duhet gjykim në bërjen e gjërave. Më mirë të shtyni disa zgjedhje të rëndësishme. Nuk është momenti i duhur…

Tani keni mundësinë të sqaroni disa situata personale që kanë krijuar konfuzion, të vendosni rregull dhe të filloni përsëri me entuziazëm. Në dashuri është koha për të qenë më të pranishëm dhe më pak të shpërqendruar. Mund të ketë disa lajme në punë por do jetë e nevojshme të vlerësoni me kujdes çdo mundësi. Mbrëmja do jetë e këndshme dhe mund t’i përkushtoheni pasioneve apo momenteve të relaksimit, duke mos neglizhuar asnjëherë argëtimin dhe mundësitë për të shuar stresin.

PESHQIT

Të dashur Peshq, ju keni Venusin në anën tuaj, por Jupiterin në opozitë. Yjet mbështesin dashurinë gjatë këtij fundi shtatori. Sa i përket punës, Jupiteri thotë të mos punosh shumë.

Dita hapet me shumë energji, veçanërisht për ata që kërkojnë diçka të re në fushën profesionale: mund të lindë një mundësi e shkëlqyer që mund ta shfrytëzoni shpejt! Në dashuri ka nevojë për sinqeritet më të madh, sidomos nëse ka pasur keqkuptime. Kini kujdes të mos tregoheni shumë kërkues me partnerin. Pasdite do ndiheni më të qetë dhe gati për të shijuar momentin. Mbrëmje ideale për pushim.

SHENJA ME FAT PËR NESËR 28 SHTATOR 2024 SIPAS PAOLO FOX

Shenja më me fat mes jush, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër, është ajo e Peshores: gjatë orëve në vijim do të keni mundësi të keni një takim të veçantë. Dielli dhe Mërkuri do të jenë në shenjë.

