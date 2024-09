SHBA, sanksione ndaj rrjetit të këmbimit të kriptovalutave për ndihmën që i jep Rusisë

Shtetet e Bashkuara goditën me sanksione të enjten një rrjet të këmbimeve të kriptovalutave, që janë të lidhura me krimet kibernetike ruse. Vendimi është pjesë e masave që po merr qeveria amerikane për të goditur krimet kibernetike që mund t’i ndihmojnë Rusisë, në prag të takimit të Presidentit amerikan Joe Biden me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.

Departamenti amerikan i Thesarit vendosi sanksione ndaj hakerit të dyshuar rus Sergey Ivanov dhe sistemit të këmbimit Cryptex, i regjistruar në ishullin ‘St. Vincent dhe Frenadies’, por që operon në Rusi. Shërbimet për këmbim të kriptovalutave u mundësojnë njerëzve dhe bizneseve të këmbejnë kriptovaluta për pasuri tjera, siç janë dollarët dhe valutat e tjera digjitale.

Departamenti i Thesarit thotë se Sergey Ivanov ka bërë pastrimin e qindra miliona dollarëve përmes kriptovalutave për kriminelët kibernetikë dhe menaxherë të tjerë të angazhuar në këtë lloj sipërmarrje gjatë 20 viteve të fundit, përfshirë për Timur Shakhmametov-in, i cili pretendohet se krijoi një platformë interneti për të dhënat e kartave bankare të vjedhura dhe dokumenteve të identifikimit, e njohur me emrin “Joker’s Stash’. Sergei Ivanov akuzohet se pastroi të ardhurat e kësaj platforme, sipas Thesarit.

Departamenti amerikan i Shtetit po ofron një shpërblim prej 10 milionë dollarësh për informacion që çon në arrestimin dhe shpalljen fajtorë të këtyre dy individëve dhe Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Virxhinias ka bërë publike aktpadinë ndaj tyre.

Presidenti Biden tha në një deklaratë se Shtetet e Bashkuara “do të vazhdojnë të rrisin koston për Rusinë për luftën e saj në Ukrainë dhe do të pengojnë furnizimin me burime të bazës industriale të mbrojtjes ruse.”

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller theksoi se Shtetet e Bashkuara “do të vazhdojnë të përdorin të gjitha mjetet dhe kapacitetet për të penguar dhe ekspozuar të gjitha rrjetet për pastrim parash dhe do të imponojnë një kosto të lartë ndaj kriminelëve kibernetikë dhe rrjeteve që i mbështesin. Përsërisim thirrjen tonë që Rusia duhet të marrë hapa konkretë për të parandaluar kriminelët kibernetikë që operojnë lirshëm nën juridiksionin e saj”.

Zyrtarët amerikanë kanë marrë disa masa kundër kriminelëve kibernetikë rusë që nga fillimi i luftës në shkurt të vitit 2022.