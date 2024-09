Veselinoviç e fut duelin me Egnatian te ndeshjet derbi: Një kundërshtar me shumë kualitet

Aleksandar Veselinoviç doli në konferencë shtypi në prag të takimit ndaj Egnatias. Transferta rrogozhinase për të kuqtë është sprovë reale e forcës së tyre, sepse kemi të bëjmë me përballje ndaj kampionëve të vendit në fuqi, si dhe fituesve të Kupës së Shqipërisë.

Egnatia-Partizani konsiderohet si kryendeshja e javës…

Tashmë çdo ndeshje është njëlloj derbi, si ndaj Dinamos, Tiranës apo Egnatias. E kam thënë shpesh se kjo është diçka shumë pozitive. Skuadrat këtë sezon janë të forta dhe çdo pikë që fitohet ka shumë vlera. Do të përballemi me nje skuadër që ka mjaft kualitet. Prej një muaji që jam këtu, e kam ndjekur skuadrën e Egnatias, kanë disa kohë që luajnë së bashku, janë kompaktë, me konfidencë, kanë sistemin e tyre automatik të lojës. Përballë do të kemi një skuadër me mjaft kualitete.

Çfarë pritet të ndryshojë Partizani në ndeshjen me Egnatian?

Çdo skuadër ka dobësitë dhe pikët e forta, janë të ndryshme në çdo ndeshje. Si Tirana, edhe Egnatia janë të forta, por të ndryshme në idetë e tyre. Duhet ta përgatisim këtë ndeshje si gjithmonë, pasi na pret një kundërshtar i fortë. Koha dhe ajo që tregon fusha e lojës mund të na sjellë surpriza, duhet të jemi skuadër e përqendruar gjatë 90 minutave.

Pas 3 barazimeve, a ka ardhur koha për të marrë fitoren?

Sigurisht që dëshirojmë të marrim 3 pikët në çdo ndeshje. Një gjë është e sigurtë, në çdo ndeshje shkojmë për të marrë 3 pikë.

Si është gjendja e skuadrës në prag të takimit me Egnatian?

Në ndeshjen ndaj Tiranës na u dëmtua Buxhelaj. Edhe në ndeshjet e mëparshme kemi patur disa lojtarë me probleme dëmtimesh. Probleme të tilla janë normale, pasi në 15 ditë kemi zhvilluar 4 ndeshje. Do të rikuperohemi dhe kemi kohën e duhur për t’u përgatitur për ndeshjen e ardhshme. Unë e di që doni t’ju jap emrat, të cilët do të jenë gati, por s’mundem. Dua të them diçka, jam duke punuar me njerëz fantastikë dhe e shijoj çdo ditë në fushë me lojtarët e mi. Është gjithmonë kënaqësi të punosh me lojtarë të rinj.

Do të përballeni për të parën herë me Egnatian në këtë sezon, sa e motivuar është skuadra juaj?

Çdo ndeshje është një histori e re, disa futbollistë ikin, skuadrat kanë pasur ndryshime, mund të humbasin energji. Mund të luash me një skaudër 10 herë dhe çdo përballje ndryshon nga njëra-tjetra. Nuk duhet të mendojmë për çfarë ka kaluar, por për atë që na pret sot. Egnatia është kampione, ne po ashtu synojmë të shpallemi kampionë, por dhe shumë skuadra mund ta fitojnë këtë vit titullin. Rivaliteti është i madh, kjo është një gjë e mirë për kampionatin shqiptar. Ne kemi potencial dhe forcë për të shfaqur, por nëse analizojmë çdo detaj, është gjithçka që duhet t’ia shpjegoj së pari skuadrës. Nëse një lojtar i mirë largohet, disa të tjerë marrin pozicione të reja. I gjithi ky është një proçes që synojmë ta përmirësojmë çdo ditë.

Cili është Partizani juaj ideal, që keni në mendje?

Kërkoj që në fushë të kem një skuadër kompakte dhe në një linjë. Skuadra në disa momente të ndryshme të lojës nuk është në ritmin që ne kërkojmë, por kjo është puna ime, që ta përmirësoj. Kemi respekt për çdo rival, për mua është e rëndësishme që djemtë të luajnë së bashku. Ka disa ndeshje që mund t’i fitosh edhe me fat, por unë kërkoj që përpos rezultatit të kemi vazhdimësi në lojë ndeshje pas ndeshje. Mesazhi im është që duhet vetëm punë, punë, punë.