Video tronditëse! Pastruesja me të bijën dhunojnë gruan me 4 vogëlushë në banesën e saj: O b***** do të t’i shqyej fëmijët!

Një ngjarje tronditëse po aq dhe terrorizuese është regjistruar mëngjesin e kësaj të enjte në një apartament në zonën e plazhit në Durrës.

Sipas asaj që joq ka publikuar rreth orës 06:30 të mëngjesit të sotëm, pastruesja dhe vajza e saj kanë shkuar në banesën e një shtetaseje të cilën e kanë dhunuar para syve të fëmijëve të saj si dhe e kanë kërcënuar me këta të fundit.

Sipas asaj që gruaja ka pohuar gjithçka ka nisur ditë më parë, ku teksa ajo po hidhte mbeturinat, një prej qeseve i është grisur dhe ka bërë shkallët pis.

Qytetarja thotë se ka pastruar vetë shkallën, por sipas gruas pastruesja e ka ofenduar dhe sot i ka shkuar në banesë.

Përpos kësaj, pasi është veriosni i njërës palë, kjo ngjarje bëhet tronditëse për faktin se mëngjesin e sotëm në banesën e kësaj qytetareje ndodheshin në gjumë dhe 4 fëmijët e saj.

Duke mos marrë parasysh këtë fakt, pastruesja dhe vajza e saj e kanë sulmuar, madje kjo e fundit e ka kërcënuar gruan duke i thënë se: “Do të t’i shqyej fëmijët sapo t’i gjej”.

Pjesë nga debati:

Gruaja: Kam fëmijët e vegjël në gjumë. Kryej detyrën tënde. Kam 4 fëmijë në gjumë.

Vajza e pastrueses: As ma ndjen fare. Ik po të them, e di çfarë të bëj unë. Të shqyej moj, kë prek me dorë. Ti shqyej fëmijët kur t’ i gjej. Mos më prek me dorë. Të shqyej, të thera.

Gruaja: E more çupën.

Vajza e pastrueses: Çfarë do i bëjë ku*vë m***?

Gruaja: Çfarë edukte të paskan dhënë.

Vajza e pastrueses: Si edukata e dashnorëve të tu, ta shajnë time më. Unë kur t’i gjej fëmijët do t’i shqyej.