Lothar Matthäus: Në renditjen time, Vinicius do të ishte i treti për ‘Topin e Artë’

Ka mbetur vetëm një muaj deri në dhënien e “Topit të Artë” për këtë vit (më 28 tetor) dhe si zakonisht kur afrohet data, nisin dyshimet se kush duhet ta fitojë.

Ka kohë që nuk ka pasur një vit po aq të hapur sa ky aktual, por gazeta “Marca” zbuloi se Vinicius Jr. tashmë është informuar se do të kurorëzohet si më i miri i sezonit të kaluar, duke mposhtur konkurrentë si Jude Bellingham, Rodri Hernández, Dani Carvajal apo Toni Kroos.

Një vendim që nuk do të ishte për shijen e të gjithëve, siç ka treguar Lothar Matthäus: "Nuk do të ishte befasi për mua, kushdo që shënon gola është gjithmonë më shumë në qendër të vëmendjes se të tjerët. Me triumfet në Champions League dhe La Liga ai ka arritur tituj të rëndësishëm me Real Madridin, çka e justifikon çmimin në fjalë. Sidoqoftë, personalisht e shoh Vinicius vetëm në vendin e tretë, në renditjen time të futbollistëve më të mirë botërorë për këtë vit".

Po cili është favoriti kryesor për Matthäus? "Për mua, Rodri e meriton ‘Topin e Artë’ më shumë se Vinicius. Ai ishte mendimtari dhe lideri i kombëtares spanjolle, që fitoi Europianin e kësaj vere. Gjithashtu fitoi Premier League si protagonist absolut me Manchester City. Për mua, ai është lojtari më i shquar i vitit.

Në vendin e dytë do të vendosja Jude Bellingham, i cili si Vinicius fitoi Ligën e Kampionëve dhe La Liga-n. Edhe anglezi ishte gjithashtu një nga lojtarët më të shquar në Europian. Falë golave ​​të tij, Anglia arriti në finale, u shpall nënkampione e Europës. Pra, podiumi im do të ishte ky: Rodri, Bellingham dhe Vinicius".

Duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë më 28 tetor, kur “Theatre du Chatelet” do të zbulojë se cili do të jetë fituesi i “Topit të Artë” të këtij viti.