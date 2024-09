Flick ‘driblon’ dilemat e portës, pas dëmtimit të Ter Stegen. ‘Ngre në qiell’ treshen e sulmit të Barcelonës

Ter Stegen u dëmtua rëndë në ndeshjen e fundit, doli me barelë nag fusha e lojës dhe tashmë po shkon drejt ndërhyrjes kirigjikale. Portieri gjerman pritet të qëndrojë rreth 7 deri në 8 muaj jashtë fushës së lojës, çka përbën mbyllje të sezonit për të. Sapo u mësua dëmtimi i tij filloi “ruleta” e emrave që mund ta zëvendësojnë.

Trajneri Flick ishte shumë më pragmatik, siç ka qenë zakonisht që kur mbërriti te Barça: “Së pari duhet të them se Iñaki po bën shumë mirë, si në kampin stërvitor, ashtu edhe në ndeshje. Është gjithmonë shumë e vështirë për një portier si ai të jetë gati. Ne kemi besim tek ai, pastaj do të shohim çfarë mund të bëjmë. Bashkë me Deco do të shohim se cilin vendim do të marrim”.

Një vlerësim edhe për formën spektakolare të Lewandowski: "Nuk jam aspak i befasuar nga paraqitjet e tij. Ai tashmë ka shënuar 6 gola, stili ynë i lojës i përshtatet. Duam të luajmë mirë, edhe për tifozët".

Lavde edhe për yllin e ri të skuadrës, Yamal: "Të shohim nëse do të pushojë apo jo këtë ndeshje. Për momentin nuk duket se ka nevojë. Do ta vlerësojmë, por nuk mendoj se do të ketë nevojë për pushim. Mendoj se cilësia nuk ka të bëjë fare me moshën. Mund të bëhet më i mirë në të ardhmen, jam 100% i sigurt".

Trajnerin gjerman nuk e ka befasuar aspak shpërthimi i Raphinha: "E prisja, po jep gjithçka për ekipin. Është e qartë se sjell dinamizëm në ndeshje, është themelor dhe të gjithë e duan në dhomën e zhveshjes”.