Dëmtimi i rëndë i portierit trondit Barcelonën. Ter Stegen mund të mungojë deri në 8 muaj

Një tjetër lajm i keq për Barçën e Hansi Flick. Lëndim i rëndë i Marc Ter Stegen (32 vjeç), i cili duhej të largohej me barelë nga fusha, pasi dëmtoi gjurin e tij të djathtë pak para fundit të pjesës së parë në “La Cerámica”, në fitoren 5-1 kundër Villarrealit (1-5).

Skanimet e para treguan për një dëmtim të tendinit patellar në gjurin e djathtë. Në rast se ka thyerje, ai do të jetë jashtë fushave për 7 deri në 8 muaj. Pra, për këtë arsye do të humbasë pjesën e mbetur të sezonit.

Portieri gjerman u dërgua me ambulancë nga stadiumi në spitalin “Vithas Castellón”, ku iu nënshtrua analizave. Ai u largua atje me një karrocë me rrota dhe u kthye në vijën anësore të fushës me një automjet zyrtar të klubit, me këmbën e djathtë të shtrirë.

Lëndimi është pësuar gjatë një dyluftimi, në të cilin ka gabuar në rënie, pas një starti të lartë. E gjithë pesha e Ter Stegen ra në këmbën e tij të djathtë dhe kësisoji dëmtoi të njëjtin gju, në të cilin u operua fillimisht në gusht 2020 nga Dr.Ramon Cugat dhe më vonë, në maj 2021, nga kirurgu suedez Hakan Alfredson.

Nga pamjet u pa se kishte pësuar një dëmtim të rëndë, madje dukej se kupa e gjurit i kishte dalë nga vendi. Portieri e kuptoi shpejt se çfarë kishte ndodhur dhe vuri duart në fytyrë, duke u penduar për ndërhyrjen që kishte bërë.

Barça, nga ana e saj, tani ka opsionin për të nënshkruar me një portier tjetër, që të zëvendësojë humbjen e Ter Stegen. Klubi ka besim tek Iñaki Peña, i cili luajti dje dhe sezonin e kaluar 17 ndeshje. Në akademinë blaugrana janë Kochen, tashmë i plagosur prej një muaji, dhe Astralaga. Në treg ka emra si Keylor Navas, Edgar Badia apo Jordi Masip, pa ekip, që mund të merren falas.