Gündogan mbron Barcelonën e tij dhe të Xavit: Nuk fituam asgjë, por grumbulluam 85 pikë…

Largimi i Ilkay Gündogan nga Barcelona duket se i përket një të ardhmeje shumë të largët. Menjëhershmëria e futbollit aktual dhe situata që po përjeton skuadra katalanase do të thotë se e kaluara është pas nesh, por realiteti është se mesfushori gjerman ishte pjesë e skuadrës blaugrana deri më pak se një muaj më parë.

Gjermani i Manchester City ka dhënë një intervistë për “Daily Mail”, ku ka komentuar disa situata që i është dashur të përjetojë në Barcelonë. Ajo që duket qartë nga fjalët e tij është se, pavarësisht se ka qenë atje vetëm për një sezon, nuk pendohet për nënshkrimin e tij: "Kam përmbushur një nga ëndrrat e mia të fëmijërisë, e kisha fiksim të luaja për Barçën dhe të vishja atë fanellë". Megjithatë, ai pranon se ka kaluar kohë të vështira: “Ishte një përvojë e vështirë, por edhe e mrekullueshme”.

Për sa i përket sportit, ndoshta mund të jetë befasuese që këndvështrimi i Ilkay për sezonin e kaluar nuk është aq negativ sa mund të kenë disa tifozë. Për më tepër, e vlerëson pozitivisht kohën e tij në klubin katalanas: “Mendoj se kam pasur sukses të madh atje”.

Skuadra, e drejtuar nga Xavi në atë kohë, doli e dyta në La Liga dhe nuk mundi të shkonte përtej çerekfinaleve në Champions League. Megjithatë, Gündogan beson se ata nuk kanë bërë një punë aq të keqe:

"Ndoshta njerëzit e shikojnë sezonin e kaluar dhe mendojnë se ne nuk fituam asgjë. Është e vërtetë, por nëse shikoni se si luajtëm, grumbulluam 85 pikë në sezonin e kaluar. E mbyllëm vetëm me 3 pikë më pak se sezonin pararendës, kur Barcelona fitoi titullin”.

Ai njeh edhe meritën e rivalit të përjetshëm, Real madridit, triumfet e të cilit lanë në hije edhe panoramën në Barcelonë: "Ne po rivalizonim me një Real Madrid shumë të fortë. Në rrethana të tjera ndoshta gjërat do të kishin qenë ndryshe".

Gündogan është rikthyer te Manchester City, një vend i njohur për të, ku u bë legjendë e vërtetë, por ka gjetur një situatë disi ndryshe: "Ju e dini se si është kur largohesh dhe kthehesh. Mos u habisni nëse gjërat janë ndryshe, dinamika është ndryshe. Duhet të përshtateni dhe ndoshta të gjeni rolin tuaj. Gjërat ndryshojnë, koha ka kaluar dhe ju duhet të përshtateni sërish”.

Diçka që ka ndryshuar është rivali për titujt. Për shumë vite, Gündogan-it iu desh të luftonte me Liverpool-in e Klopp-it për titullin e Premier League, por tani kandidati është një tjetër, Arsenali i Arteta: "Është pak më ndryshe nga rivaliteti me Liverpool-in për shkak të mënyrës se si luajnë skuadrat. Arsenali është shumë më i ngjashëm me lojën tonë sesa me Liverpool-in e Klopp".

“Topçinjtë” dhe “qytetarët” do të përballen të dielën, në orën 17:30, në atë që mund të jetë një përplasje shumë e rëndësishme për të ardhmen e Premier League. Mesfushori gjerman e ka të qartë se cilët mund të jenë çelësat e suksesit: "Të dyja skuadrat e njohin njëra-tjetrën shumë mirë, do të jenë të përgatitura maksimalisht. Kushdo që i bën më mirë gjërat e vogla dhe të rëndësishme do të jetë më afër fitores”.