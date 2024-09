Del Piero ‘i shkel syrin’ Juventusit: Kthimi im do të ishte histori e mrekullueshme për t’u treguar

Gjatë një interviste të gjatë dhënë në mikrofonat e ‘CBS’, ish-kapiteni i Juventusit, Alessandro Del Piero, shprehu dëshirën e tij për t’u rikthyer te “Zonja e Vjetër” me një rol drejtuesi tashmë: "Kthimi im te Juventusi do të ishte vërtet një histori e mrekullueshme për ta treguar. Çfarë ndodhi mes meje dhe Juventusit në atë periudhë ishte një eksperiencë unike, e paprecedentë për një lojtar. Unë u bëra legjendë e Juventusit, madje nuk e braktisa edhe kur luajti në Serie B”.

Më pas, Del Piero deklaroi se nuk ka ndërmend të vazhdojë karrierën e trajnerit: “Më mungon shumë e kaluara, do të doja të mund të kthehesha pas në kohë. Jam i kënaqur me atë që po bëj sot dhe nuk jam penduar për asgjë. E kam marrë licencën e trajnerit, edhe nëse për momentin nuk do të doja ta bëja këtë rol”.

Së fundi, Del Piero foli edhe për të vetmen keqardhje në karrierën e tij: "E vetmja keqardhje në karrierën time është humbja e finales së Kampionatit Europian. Qëllimi im kryesor ishte të fitoja trofe, edhe nëse i vlerësoja golat personalë. Megjithatë, nëse ju më pyeti nëse jam i lumtur të shënoj 3 gola dhe të barazoj 3 ndeshje, do t’ju thoja jo".