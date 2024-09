I thashë ‘Mos u merr me politikë’! Rrëfimi mes lotësh i kunatit të Gert Bogdanit

Arbër Çepani, kunati i Gerti Bogdanit ishte i ftuar në emisionin “Top Story” në Top Channel, ku me lot në sy dhe me zërin e dridhur foli për ish-deputetin e PD-së, i cili këtë të enjte u dërgua për në banesën e fundit.

Teksa nuk mbante dot lotët, Arbër Çepani rrëfeu se shpesh herë i ka thënë Gerti Bogdanit të hiqte dorë nga politika, ndërsa shtoi se pavarësisht se kishte zhgënjime, ai sërish nuk hoqi dorë.

“Mirësia e tij e la në hije në politikë, edhe ai e vuante kwtw fakt. I thoja “mos u merr me politikë, ç’të duhet të merresh me hienat?”. Sot ishin të gjithë atje, të majtë e të djathtë. Kortezhi nuk mbarohej me njerëz. Edhe unë i thoja ‘mos u merr në politikë’. Gerti nuk ia doli në jetë, por ia doli ditën e vdekjes. Vetëm mirësia e Gertit i bashkoi ata njerëz. Ishte Gerti për të cilin shkuan njerëzit, sepse e duan. Jepte më shumë seç jepte. I thoja “Hajde Gert me mua, bë biznes. Mos u merr me ata”. Pavarësisht se kishte zhgënjime nga të gjithë sërish nuk hoqi dorë nga politika.”, tha Arbër Çepani me lot në sy.