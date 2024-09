Nuk i hidhnin gjobat në sistem, kush janë 21 policët e rrugores që morën për vete mbi 2 milionë lekë

KUKËS- Janë zbardhur emrat e 22 efektivëve të Policisë Rrugore të Kukësit, ndaj të cilëve AMP ka ekzekutuar masat e siguris, për shkak se shmangnin gjobat në sistem duke i marrë vetë paratë.

Ata akuzohen për kryerjen e veprave penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën” dhe “Shpërdorim detyre”. 6 prej tyre janë në arrest me burg ndërsa 16 të tjerët janë nën masën "detyrim paraqitje".

1. Nën/komisar Krenar Molla – Arrest me burg 2. Inspektor Gasper Gjeta – Arrest me burg 3. Armand Shehu – Arrest me burg 4. Inspekor Ndoc Pjetri – Arrest me burg 5. Inspektor Armir Hallaçi – Arrest me burg 6. Inspektor Marjan Baloj – Arrest në shtëpi 7. Inspektor Kastriot Gjini – Arrest në shtëpi 8. Inspektor Gilbert Kapxhiu – Arrest në shtëpi 9. Inspektor Arsim Braha – Arrest në shtëpi 10. Komisar Gramoz Dafku – Detyrim paraqitje 11. Nën/Komisar Shuaip Gjuta – Detyrim paraqitje 12. Nën/Komisar Artan Pëllumbi – Detyrim paraqitje 13. Nën/Komisar Agron Nika – Detyrim paraqitje 14. Inspektor Zenel Axhami – Detyrim paraqitje 15. Inspektor Flori Xhelo – Detyrim paraqitje 16. Inspektor Ismail Petku – Detyrim paraqitje 17. Inspektor Gjovalin Tushaj – Detyrim paraqitje 18. Inspektor Gjelosh Laska – Detyrim paraqitje 19. Inspektor Flavio Ademi – Detyrim paraqitje 20. Inspektor Bardhok Çupi – Detyrim paraqitje 21. Inspektor Alfred Tushaj – Detyrim paraqitje

Në njoftimin e AMP bëhet me dije se këto masa u morën pas hetimeve disa mujore me metoda speciale nën drejtimin e Prokurorisë ku u bë e mundur dokumentimi me prova ligjore i abuzimit të punonjësve të policisë së qarkullimin rrugor, në rastet e konstatimit të shkeljeve nga ana e drejtuesve të mjeteve me targa të huaja.

AMP shton se punonjësit e policisë konstatonin shkeljen, administronin shumën monetare duke i dhënë drejtuesit të mjetit procesverbalin përkatës dhe në vijim nuk kryenin arkëtimet dhe nuk bënin pasqyrimet përkatëse në sistem, me qëllim përvetësimin në mënyrë të paligjshme të vlerave monetare nga gjobat administrative, në shumën prej 2.200.000 lekë.