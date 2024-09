Kanosin me thikë bashkëmoshatarin për t’i marrë lekët, procedohen të miturit në Pogradec

POGRADEC- Dy të mitur janë proceduar penalisht ditën e sotme në Pogradec. Bëhet me dije se të miturit të moshave 13 dhe 14 vjeç kanë kanosur me thikë një bashkëmoshatar për t’i marrë një shumë parash. Ndërkohë një 38-vjeçar është proceduar i lirë pasi goditi me sende të forta dy persona, për motive të dobëta.

Njoftimi i policisë:

Komisariati i Policisë Pogradec referoi materialet në Prokurori, ku filloi procedimin penal për 2 shtetas të mitur, të moshave 13 vjeç dhe 14 vjeç, pasi kanë kanosur më mjet prerës (thikë), një bashkëmoshatar të tyre, për t’i marrë një shumë të vogël parash.

Gjithashtu, komisariati i Policisë Kolonjë referoi materialet në Prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin T. M., 38 vjeç, banues në Ersekë, pasi pasi ka goditur me sende të forta dy shtetas, për motive të dobëta.