Studimi: Kimikatet toksike hyjnë në trup nga përpunimi dhe paketimi i ushqimit

GJERMANI- Më shumë se 3600 kimikate që hyjnë në ushqim gjatë prodhimit, përpunimit, paketimit dhe ruajtjes së furnizimit global të ushqimit përfundojnë në trupin e njeriut dhe disa prej tyre janë të lidhura me dëmtime serioze shëndetësore. Sipas një studimi të ri shtatëdhjetë e nëntë nga kimikatet e përpunimit të ushqimit që gjenden në trup dihet se shkaktojnë kancer, mutacione gjenetike, probleme endokrine dhe riprodhuese dhe probleme të tjera shëndetësore.

Ky studim u botuar sot në Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. Shumë kimikate të tjera mund të jenë të dëmshme në mënyra që shkenca ende nuk i di, tha autorja kryesore e studimit Jane Muncke, drejtoreshë menaxhuese dhe shefe shkencore në Forumin e Paketimit të Ushqimit, një organizatë jofitimprurëse me bazë në Cyrih.

"Ne masim jo vetëm kimikatet që dihej se përdoreshin në procesin e përgatitjes së ushqimit, por edhe të gjitha "junk" – nënproduktet dhe papastërtitë që ne i quajmë substanca të shtuara pa dashje," tha Muncke.

“Këto substanca janë gjithmonë të pranishme në veshjet plastike, kanaçet dhe paketimet, bojërat e printimit etj. Mund të mos kenë një funksion teknik në përpunimin e ushqimit, por janë aty, migrojnë te njerëzit dhe ne i numërojmë”.

Kimikatet që kalojnë në ushqim

Një kimikat i gjetur në studim si në ushqim ashtu edhe në trupin e njeriut është bisphenoli A (BPA), i cili është lidhur me anomalitë e fetusit, peshën e ulët të lindjes dhe çrregullimet e trurit dhe të sjelljes tek foshnjat dhe fëmijët. Tek të rriturit, ajo lidhet me zhvillimin e diabetit, sëmundjeve të zemrës, mosfunksionimit erektil, kancerit dhe një rrezik 49% më të lartë të vdekjes së parakohshme brenda 10 viteve.

Bisfenoli A mund të rrjedhë në ushqim nga veshjet e ushqimit të konservuar, takëm dhe veglat polikarbonate, kontejnerët e magazinimit të ushqimit dhe shishet e ujit.

“Studimi tregon gjithashtu se materialet që vijnë në kontakt me ushqimin mund të përmbajnë kimikate mutagjene që dëmtojnë ADN-në tonë, si metalet e rënda ”, tha Martin Wagner, profesor i biologjisë në Universitetin Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë në Trondheim.

"Ka prova të forta që njerëzit janë të ekspozuar nga paketimi i ushqimit ndaj PFAS (substanca të alkiluara të perfluorinuara dhe të polifluoruara) që janë shumë të qëndrueshme, bioakumulohen dhe shkaktojnë toksicitet të organeve."

Një tjetër grup kimik në paketimin e ushqimit që ka migruar te njerëzit janë ftalatet , ka zbuluar hulumtimi. Ato gjenden në shampo, kozmetikë, parfume dhe lodra për fëmijë, si dhe në paketimin e ushqimit, dhe janë lidhur me keqformimet gjenitale dhe kriptorkizmin tek foshnjat e djemve, dhe me uljen e numrit të spermës dhe uljen e niveleve të testosteronit tek meshkujt e rritur. Studimet e mëparshme kanë lidhur gjithashtu ftalatet me obezitetin e fëmijërisë, astmën, problemet kardiovaskulare, kancerin dhe vdekjen e hershme te njerëzit e moshës 55 deri në 64 vjeç.