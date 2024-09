Asteroidi 2024 nuk është duke goditur Tokën, por shpejtësia e tij është shqetësuese, thotë NASA

NASA ka lëshuar një paralajmërim për një asteroid me madhësi stadiumi që do të kalojë shumë afër Tokës.

Ajo tha se një asteroid i madh 720 këmbësh (290 metra), i emërtuar ‘2024 ON’ pritet t’i afrohet Tokës gjatë orëve në vazhdim.

Asteroidi do të kalojë i sigurt në një distancë prej 997,793 km, por shpejtësia e tij është një çështje shqetësuese.

Asteroidi ON ka një diametër prej 290 metrash dhe do të gjendet të mërkurën (18/09) në një distancë prej 1 milion kilometrash nga Toka, sipas Laboratorit të Propulsionit të Gazit të agjencisë hapësinore amerikane.

Sipas Administratës Kombëtare të Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA), shpejtësia e asteroidit është rreth 40,233 km/h, që është paksa shqetësuese, raporton Business Standard.

I njëjti asteroid kaloi përsëri Tokën në 2013 dhe do të kthehet në 2035.

Edhe pse është 99% më i madh se çdo objekt tjetër që i është afruar Tokës, ai nuk do të jetë i dukshëm me sy të lirë.

Nasa po e vëzhgon nga afër ngjarjen me Laboratorin e saj të Propulsionit Jet (JPL) që ndodhet në Pasadena, Kaliforni. Ky laborator përdor teleskopë optikë për të kuptuar dhe studiuar përbërjen, formën dhe madhësinë e asteroidit.

Nëse asteroidi 2024 ON do të kishte goditur Tokën, dëmi do të ishte i madh. Ndikimi i tij mund të shkaktonte një shpërthim në atmosferë, duke krijuar një valë tronditëse masive.

Megjithatë, asteroidi do të kalojë i sigurt nga toka, sipas llogaritjeve të fundit. Edhe pse shpejtësia e madhe e shkëmbit hapësinor po shqetëson astronomët.

NASA thotë se Zyra e Koordinimit të Mbrojtjes Planetare (PDCO) mund të gjurmojë dhe të devijojë shkëmbin hapësinor nëse është e nevojshme. Qendra JPL për Studimet e Objekteve Afër Tokës (CNEOS) raporton se takime të ngjashme të afërta do të ndodhin çdo 10 vjet.