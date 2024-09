‘Një anëtar i një bande kriminale me peshë po bashkëpunon me drejtësinë’. Karamuço: ‘Do të tregojë emrat e disa politikanëve’!

Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço ka deklaruar në “Top Story” se ka informacione se një anëtar i një bande kriminale “kryesore” në vend, është duke u kthyer në të penduarin e drejtësisë.

Sipas tij ky person, nga veriu, do të tregojë emrat e disa politikanëve në këtë zonë, por dhe qendrorë, që kanë lidhje me grupet kriminale në vend.

“Dhurata më e madhe nga ndërkombëtarët që kemi marrë për të provuar lidhjet e krimit e politikës, janë përgjimet e SKY ECC.

Kam informacione që së fundmi një prej anëtarëve të bandat, i veriut, po kthehet në të penduar të drejtësisë për të folur jo vetëm për politikanë të veriut të lidhur me krimin, por edhe politikanë qendrorë. Nivel kryesor është, në grupet kriminale, por po mbahen sekrete deri sa të vërtetohet”, deklaroi ai.

Ndër të tjera, Karamuço ka bërë paralajmërime të forta në lidhje me përgjimet në SKY ECC, duke thënë se nëse zbërthen të gjitha bisedat dhe faktohen, do të krijonte një ‘katastrofë të madhe’.

Sipas profesorit, këto ditë pritet që të ketë një tjetër operacion nga SPAK, ndërsa thekson se prokurorët e SPAK janë të kërcënuar, për shkak të disa dosjeve kriminale që kanë në dispozicion.

“Kanë më shumë nga kriminelë dhe banditë, brenda dhe jashtë burgut, që janë në kërkim ndërkombëtar dhe janë në Shqipëri. Këta po i rrezikojnë shumë Prokurorët e SPAK dhe mund të bëjnë dhe sulm, jo politikanët. Nuk do jetë e largët dita kur të ketë rrezik real, sepse po nxehen dosjet në SPAK.

Janë me miliona mesazhe që kërkon tre SPAK të tjerë për t’u marrë me SKY, më shumë se çfarë dimë. Po u zbërthye SKY do ketë një katastrofë të madhe, në polikë, media, krim. Ka sinjale që janë nën kërcënim të vazhdueshëm, pritet këto ditë se do të ketë operacione të tjera”, tha eksperti.

Sipas tij, rastet e verës treguan se autorë ishin tre persona të shpallur në kërkim, të cilët thotë Karamuço, tregojnë se kanë mbrojtje në vendin tonë.