Fonseca: Projekti im për Milanin kërkon kohë, mund dhe duhet të përmirësohemi

Duke folur për “Milan TV”, trajneri i kuqezinjve, Paulo Fonseca, analizoi suksesin 4-0 kundër Venezias, duke nisur nga mirëpritja e tifozëve: "Ishte një moment shumë emocionues si na pritën tifozët tanë në stadium. Ne duhet ta shpërblejmë këtë dashuri karshi tifozëve. Luajtëm me shumë energji, fituam edhe për tifozët tanë".

A është ky qëndrimi i duhur i skuadrës?

Mendoj se kjo ishte gjëja më e rëndësishme, energjia që kemi treguar në fushë nga minuta e parë. Kishim dëshirë të madhe për ta rikuperuar topin menjëherë. Katër lojtarët përpara bënë një punë madhështore dhe shumë të rëndësishme për skuadrën. Kjo energji për ta rikuperuar topin sa më lart, ky lloj intensiteti ishte gjëja më e rëndësishme në ndeshje.

Milani ishte më i qëndrueshëm në pjesën e dytë…

Kemi pasur momente të mira në të dyja pjesët e lojës. Megjithatë, në pjesën e dytë, me hyrjen e Morata, i cili ishte plot energji dhe intensitet, gjërat shkuan edhe më mirë për Milanin. Pastaj kundërshtari mbeti me 10 lojtarë, ishte më e lehtë për të shtypur lart. Kemi pasur një qëndrim të mirë si në pjesën e parë, ashtu edhe në të dytën.

A keni filluar ta shihni identitetin e lojës që keni në mendje? Jeni më i kënaqur me 4 golat apo më shumë me portën e pastër?

Unë fola me lojtarët, iu thashë se ishte e rëndësishme të mos pësonim gola për të pasur stabilitet. Luajtëm me shumë dëshirë dhe me energji të madhe. Kemi momente të mira me topin, por mendoj se mund ta përmirësojmë menaxhimin e tij. Duhet ta përmirësojmë menaxhimin e topit dhe të gjejmë momentin e duhur për të sulmuar.