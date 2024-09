Të shtënat pranë klubit të golfit të Trump/ Arrestohet një person i dyshuar, çfarë u gjet pranë vendit të ngjarjes?

Shërbimi Sekret e largoi Trump nga vendngjarja menjëherë pas të shtënave.

SHBA- Të shtënat me armë zjarri pranë klubit të golfit të golfit të Donald Trump ku ishte dhe ai vetë, ka alarmuar sërish autoritetet amerikane. Shërbimi Sekret e largoi Trump nga vendngjarja menjëherë pas të shtënave, ndërsa kanë nisur hetimet për ngjarjen.

Djali i tij, Donald Trump JR në një postim në "X" shkruan se një person është arrestuar për ngjarjen dhe se një armë zjarri "AK-47" është gjetur në shkurre.

"Përsëri njerëz! Të shtëna në fushën e golfit Trump në West Palm Beach, Florida. Një AK-47 u zbulua në shkurre, sipas forcave lokale të ligjit. Fushata e Trump ka lëshuar një deklaratë që konfirmon se ish-presidenti Trump është i sigurt. Mësohet se një i dyshuar është arrestuar.", shkruan ai.

Again folks! SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y